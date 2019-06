Oostende is eerste finalist in Euromillions Basket League Redactie

02 juni 2019

00u54 0 Meer sport Oostende heeft zich als eerste voor de finale om de Belgische basketbaltitel geplaatst. In de tweede wedstrijd van zijn halve finale versloeg de kustploeg Limburg United met 59-78. De eerste wedstrijd had de titelverdediger donderdag met 84-73 gewonnen.

In Hasselt was het verschil bij de rust al duidelijk: 29-43. In het derde kwart (14-21) diepten de bezoekers de kloof nog verder uit, in het slotkwart (16-14) kon Limburg slechts twee puntjes van de opgelopen schade goedmaken. Austin Price was met 20 punten topscorer van de partij, maar stond wel in het verliezende kamp. Bij Oostende was Shevon Thompson met 16 punten en 8 rebounds de uitblinker.

Oostende gaat voor een twintigste titel, de achtste op rij. Het doet dat tegen Antwerp of Brussels. Zij spelen de tweede wedstrijd van hun halve finale morgen. Antwerp won de eerste met 80-68.