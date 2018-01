Oostende in Champions League ook thuis onderuit tegen Italiaanse competitieleider Redactie

22u40

Bron: Belga 0 BELGA Archief: Kuridza eind december onderuit in de topper tegen Charleroi. Meer Sport Oostende heeft met 51-61 verloren van het Italiaanse Avellino op de tiende speeldag van de Champions League basketbal. Bij de rust leidde de Belgische kampioen nog met 31-29.

Op bezoek bij Avellino ging Oostende in oktober met 66-57 onderuit. In de Versluys Dôme sloeg de Belgische kampioen snel een kloofje (13-6). De bezoekers milderden tegen het einde van het eerste kwart tot 17-14. Bij de pauze telde Oostende slechts twee punten voorsprong (31-29).

Het team van coach Dario Gjergja kende vervolgens een slecht derde kwart (7-16). In het vierde kwart diepte Avellino de kloof uit tot 38-49, 41-56 en 45-61, het speelde de wedstrijd vervolgens controlerend uit. Oostende, leider in de Euromillions League, moest zo met duidelijke cijfers zijn meerdere erkennen in de koploper in de Italiaanse competitie. Bij Oostende, zonder de geblesseerde aanvoerder Dusan Djordjevic, lukte Jean-Marc Mwema dertien punten. Tonye Jekiri was goed voor acht punten en twaalf rebounds.

In groep D telt Oostende nu vier zeges tegenover zes nederlagen. Het moet de vierde plaats aan Avellino (5 zeges/5 nederlagen) laten. De eerste vier van elke poule stoten door naar de play-offs. De nummers vijf en zes krijgen een ticket voor de achtste finales van de FIBA Europe Cup.

Oostende (Bel) - Avellino (Ita) 51-61

Quarters: 17-14, 14-15, 7-16, 13-16

OOSTENDE: 13/42 2pts, 5/18 3pts, 10/23 vw, 45 rebounds; Lasisi 6, Schwartz 1, Buza 2, Mwema 13, Salumu 5, Myers 6, Jagodic-Kuridza 1, Kesteloot 4, Jekiri 8, Fieler 5, Mihailovic