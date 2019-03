Oostende hijst zich na zege op gelijke hoogte met Antwerp Giants DMM

Bron: Belga 0 Basketbal Oostende (89-50 tegen Leuven), Bergen (81-87 bij Aalst) en Mechelen (86-84 tegen Luik) hebben overwinningen geboekt op de twintigste speeldag van de EuroMillions Basket League.

Oostende liet Leuven met 89-50 (rust: 39-22) geen enkele kans. T.J. Williams (19 ptn) en Chase Fieler (16) waren de uitblinkers bij de thuisploeg. Voor de bezoekers scoorde Hugh Robertson twaalf punten.Bergen van zijn kant won met 81-87 in Aalst. De Henegouwers begonnen slecht (22-13 na het eerste kwart), maar kwamen vervolgens terug om na rust het verschil te maken. Chris Jones (21 ptn) en Stephane Moris (17) toonden hun kunnen.

Mechelen tot slot hield de punten thuis tegen Luik (86-84). De Mechelaars moesten daar in het slot nog hard voor werken. Een minuut voor tijd stond het nog 81-71, maar Luik kwam nog op gelijke hoogte bij 84-84. Een lay-up van Alexandru Olah - in totaal goed voor zeventien punten - bezorgde de thuisploeg in het slot toch de volle buit. Aan Luikse zijde was Milos Bojovic met 23 punten de uitblinker.

In het klassement vervoegt Oostende bovenaan de Antwerp Giants met vijftien zeges. Charleroi, vrijdag met 99-80 te sterk voor Limburg United, volgt met dertien overwinningen, net als Brussels.

