Oostende en Charleroi winnen vlot in Euromillions Basket League XC

09 november 2018

23u37

Bron: Belga 0 Meer Sport Op de achtste speeldag in de hoogste nationale basketbalafdeling is leider Oostende met 55-70 gaan winnen op het parket van Limburg United. Ook Charleroi boekte een vlotte uitzege, 55-72 in Luik, en deelt nu de tweede plaats met Bergen. Beide Henegouwse clubs volgen op drie punten van Oostende, dat wel al een wedstrijd meer speelde.

Landskampioen Oostende moest het eerste kwart nog aan de thuisploeg laten in Hasselt (20-18), maar sloeg in het tweede een kloof (16-26), voor een 36-44-ruststand. Na de pauze werd die kloof verder uitgediept (7-11 en 12-15). Chase Fieler, ook goed voor 8 rebounds, was de topscorer van de partij. Me 12 punten deed hij één beter dan zijn teammaats Marin Maric en Nemanja Djurisic. Bij Limburg bood Paul Carter met 10 punten en 9 rebounds het meeste verzet.

In Luik namen de troepen van Bryan Lynch meteen het heft in handen. Na het eerste kwart was het 9-19, bij de rust 25-49. Dwight Coleby plukte liefst 16 rebounds voor Charleroi en Matt Mobley had met 26 punten ook een aanzienlijk aandeel in de zege. In het verliezende kamp deed Terrance Henry slechts één punt minder goed.

Zaterdag staan nog Leuven-Bergen, Aalstar-Antwerp en Mechelen-Brussels op het programma.

