Oostende en Antwerp verliezen op tweede speeldag in Champions League basket

17 oktober 2018

00u01

Bron: Belga 1 Meer Sport Op de tweede speeldag in de Champions League basketbal hebben Oostende en Antwerp vandaag allebei een nederlaag geleden Landskampioen Oostende ging met 89-60 (rust: 43-25) onderuit bij het Italiaanse Virtus Bologna. Antwerp verloor met 96-84 (rust 52-42) bij het Spaanse Fuenlabrada.

Oostende begon prima aan zijn partij en stond na het eerste kwart één puntje voor (21-22), maar het tweede kwart was desastreus (22-3) en het derde niet veel beter (27-14). In het vierde (19-21) kon de kustploeg wel weer gelijke tred houden. Yannick Desiron slaagde er als enige speler van Oostende in 10 punten te scoren. De manschappen van Dario Gjergja hadden op de eerste speeldag ook al een nederlaag geleden: 84-93 tegen het Griekse Patras. Het Litouwse Neptunas Klaipeda is volgende week woensdag in de Versluys Arena de volgende tegenstander.

Antwerp was wel met een zege aan de Europese campagne begonnen, vorige week won het na een verlenging met 87-91 bij het Litouwse Lietkabelis. In Spanje konden de Giants daar geen vervolg aan breien. Fuenlabrada bleek te sterk en had al na het eerste kwart een kloof van tien punten geslagen (28-18). Ook Dave Dudzinski, met 19 punten (plus vijf rebounds) de topscorer van de partij, kon de nederlaag niet voorkomen. Volgende week woensdag ontvangen de Giants Hapoel Jeruzalem in de Lotto Arena.

