Oostende en Antwerp blijven ongeslagen in EuroMillions League XC

09u12

Oostende gaat ook na vijf speeldagen ongeslagen aan de leiding in de hoogste nationale basketbalafdeling. Gisteren versloeg de titelverdediger Luik met 101-70. Ook Antwerp verloor nog niet, maar de Giants speelden nog maar drie wedstrijden. Zij waren met 67-92 te sterk voor hekkensluiter Leuven, dat zijn vijfde nederlaag moest incasseren.

Bij de rust was het klasseverschil tussen Oostende en Luik al overduidelijk. De kustploeg ging er als een speer vandoor (28-10 in het eerste kwart) en kon met een 50-26-voorsprong de kleedkamers in. Na de pauze hoefde de competitieleider het gaspedaal dan ook niet meer echt ingedrukt te houden (24-21 en 27-23). Tonye Jekiri was met 10 punten en 14 rebounds de sterkhouder bij Oostende. Chase Fieler en Jean Salumu droegen met 14 punten hun steentje bij en ook Vladimir Mihailovic (13), Jean-Marc Mwema (12) en Vincent Kesteloot (12) kwamen boven de 10 punten uit. De topscorer van de partij stond echter aan de overkant. Tyler Larson nette er 23 voor Luik.



Antwerp stond in Leuven halfweg 30-42 voor. Ook hier stond de topscorer in het verliezende kamp. Dat was Sanjay Lumpkin met 21 punten. Voor Antwerp was Paris Lee met 17 punten het best bij schot.



Aalstar, dat vrijdag met 71-75 ging winnen bij Brussels, is met vier zeges de eerste achtervolger van Oostende. Daarna volgen Bergen, dat Limburg United met 79-69 versloeg, en Willebroek, dat Charleroi al de derde nederlaag van het seizoen toediende (80-67).