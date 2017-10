Oostende en Antwerp blijven foutloos in Euromillions League 19u12

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport In een heruitgave van de play-offfinale van vorig seizoen heeft kampioen Oostende met 52-78 gewonnen bij Brussels. Na zes wedstrijden in de Euromillions Basket League is de kustploeg nog steeds ongeslagen. Dat geldt ook voor de Antwerp Giants, die zaterdag hun vierde wedstrijd winnend afsloten. Daar had het team van Roel Moors tegen Bergen wel één verlenging voor nodig: 93-90.

Tot aan de rust (22-27) was er sprake van een wedstrijd tussen Brussels en Oostende. In het derde (13-27) en vierde kwart (17-24) maakten de troepen van Dario Gjergja ruimschoots het verschil. Bij Oostende gooide Elias Lasisi 15 punten door de korf. Ook Tonye Jekiri (13 ptn, 14 rbds) en Mike Myers (13 ptn, 8 rbds) lieten van zich spreken. Bij Brussels lukte KT Harrell 15 punten. Voor de vicekampioen is het al de vierde nederlaag in vijf wedstrijden.



Antwerp had heel wat meer moeite met Bergen. Halfweg leidde de thuisploeg met 37-34. In het slot zorgde Hans Vanwijn met twee vrijworpen voor een 79-76 voorsprong, maar Juvonte Reddic lukte een bom op de buzzer waardoor een verlenging volgde. Daarin trok Antwerp met 14-11 aan het langste eind. Bij de Antwerpenaren was Vanwijn de uitblinker met 28 punten, acht rebounds en negen assists.



Aalstar was zaterdag met 94-71 te sterk voor Leuven. Een dag eerder klopte Charleroi Luik met 86-64 en had Limburg United geen moeite met Willebroek: 94-68.