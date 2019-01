Oostende deelt tik uit aan Antwerp Giants, Aalstar wint thriller tegen Charleroi TLB

12 januari 2019

Landskampioen Oostende heeft de topper in de EuroMillions Basket League tegen vicekampioen Antwerp Giants overtuigend met 44-82 gewonnen. Bij de rust leidde de kustploeg al met 20-36. In de Lotto Arena werd het team van Roel Moors helemaal weggedrukt in het eerste quarter: 8-25. In het tweede quarter (12-11) was er meer evenwicht, maar in de derde en vierde periode (16-26, 8-20) was Oostende opnieuw baas. Oostende blijft op kop met elf zeges in dertien wedstrijden, de Antwerp Giants slikten hun vierde nederlaag in elf wedstrijden. Elias Lasisi was de beste schutter op het veld met 20 punten. De small forward van Oostende verzilverde zes van zijn acht driepuntpogingen.

Aalstar pakte na een spannende wedstrijd de scalp van Charleroi: 93-91. De Carolo's leidden nochtans met 90-91 met nog zes seconden op de klok. Matt Mobley van Charleroi blonk uit met 32 punten, maar dat bleek dus niet voldoende voor de zege. Bij Aalstar was Thomas Van der Mars goed voor 20 punten. Charleroi leed al zijn vijfde nederlaag in twaalf matchen.

Brussels boekte in Bergen een zevende opeenvolgende zege: 67-79. Bij de rust stond het 33-31 in het voordeel van Bergen, maar de bezoekers maakten in quarters drie en vier het verschil. Kangoeroes Mechelen ging thuis met 75-92 onderuit tegen rode lantaarn Leuven Bears, dat kon rekenen op 23 punten van Ibrahima Fall Faye.

Vrijdag haalde Limburg United het met 69-92 bij Luik.