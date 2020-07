Oostende-coach Dario Gjergja tekent voor vijf seizoenen bij JLO

01 juli 2020

Landskampioen Filou Oostende werd voor het negende jaar op rij in het Oostendse stadhuis gehuldigd. Naast het voltallige bestuur en een handvol supporters waren er ook enkele spelers aanwezig. Voorzitter Verborgh opende zijn speech met de voorstelling van de nieuwe vennootschap. In de vernieuwde raad van bestuur zijn er extra plaatsen voorzien die evenzeer door een of meerdere supporters ingevuld kunnen worden. Dat Oostende voor een duurzame groei gaat is algemeen geweten.

“Met trots kunnen we dan ook meedelen dat coach Dario Gjergja zijn contract verlengde en de komende vijf seizoenen de ploeg zal leiden. Sinds hij in december 2011 de fakkel van Jaumin overnam, won Oostende naast negen titels ook zes keer de beker. Het project waarbij we naast enkele gevestigde waarden met heel wat talentvolle jeugd werken is op zijn lijf geschreven. De kern staat zo goed als volledig op punt. We wachten enkel nog op de handtekening van de Kroatische forward Mario Nakic (net 20j, 2m02). Hij komt over van Real Madrid. Er ontbreekt dan enkel nog een stevige center maar ook daarmee zijn we al volop in onderhandeling.” Hoofdsponsor Filou verlengde zijn contract voor zes seizoenen.