Oostende boekt tegen Medi Bayreuth een zesde Europese zege op rij DMM

22 januari 2019

23u56

Bron: Belga 0

Oostende heeft op de twaalfde speeldag in Groep D van de Champions League met 82-62 (rust: 38-32) gewonnen van het Duitse Medi Bayreuth. Voor de Kustploeg was het al de zesde Europese zege op rij en daarmee zijn ze ook zeker van minstens een stek in de play-offs van de FIBA Europe Cup.

Het team van Dario Gjergja stond na het eerste kwart al 18-14 voor, wat zich vertaalde in een 38-32 ruststand en die voorsprong gaven ze niet meer uit handen. T.J. Williams was de uitblinker met 21 punten.

Op twee speeldagen voor het einde van de groepsfase staat Oostende met negentien punten op de derde plaats, voor Straatsburg (18) en Besiktas (17). De eerste vier van de groep plaatsen zich voor de achtste finales. De vijfde en zesde gaan door in de Europe Cup. Oostende heeft dus zijn lot in eigen handen, met nog wedstrijden te gaan tegen Besiktas en Straatsburg.