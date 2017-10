Oostende boekt overtuigende zege bij Charleroi in Euromillions Basket League 23u41 0 BELGA Meer Sport Oostende heeft op bezoek bij Charleroi met 75-92 gewonnen op de vierde speeldag in de Euromillions Basket League. Bij de rust leidde de landskampioen met 39-44.

De kustploeg sloot het eerste kwart af met een 14-26 voorsprong. Dankzij een sterk tweede kwart (25-18) herleidden de Henegouwers de kloof tot vijf punten. In de eerste klassieker van het seizoen zetten Dusan Djordjevic en co. orde op zaken in het derde kwart (14-25), waarna de bezoekers de voorsprong consolideerden.



Oostende blijft zo ongeslagen, na winst in de Supercup, een zege in de Champions League en vier op vier in de competitie. Djordjevic lukte 17 punten, Elias Lasisi bezorgde de Oostendenaren 16 punten. Bij Charleroi, dat zijn tweede nederlaag in drie competitieduels leed, gooide Scott Thomas 19 punten door de korf.



Willebroek zegevierde met 83-102 bij Luik, de bezoekers maakten het verschil in het eerste (21-26) en het vierde kwart (22-33).



Met Limburg United en Leuven Bears stonden de twee laagst gerangschikte teams tegenover elkaar. De Limburgers boekten hun eerste zege van het seizoen door met 93-88 aan het langste eind te trekken.



Zaterdagavond (20u30) ontvangt Aalstar nog Bergen. Vorige week woensdag speelden de Antwerp Giants en Brussels al hun vooruitgeschoven wedstrijd van de vierde speeldag. De Giants wonnen toen in extremis met 84-82 van de vicekampioen.

BELGA

