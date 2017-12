Oostende blijft ook na twaalf speeldagen ongeslagen in het basketbal Redactie

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Ook op de twaalfde speeldag in de Euromillions Basket League bleef Oostende ongeslagen. In eigen zaal nam de landskampioen gisteren met 90-62 de maat van Willebroek.

Na het eerste kwart was er al een kloof van vijftien punten geslagen (29-14). Bij de rust was de voorsprong tot 49-28 opgelopen en ook de laatste twee kwarts (22-18, 19-16) waren voor Oostende. Jean Salumu was met 31 punten ruimschoots topscorer van de partij.

In de topper van de speeldag won Antwerp met 77-73 van Aalstar. Bij de rust was het 34-31. De Giants maakten het verschil in het eerste (15-8) en derde (25-18) kwart. In de andere twee (19-23 en 18-24) maakte Aalstar net te weinig goed. Dave Dudzinski (17 punten, 6 rebounds), Paris Lee (16 ptn), Kingsley Moses (11 ptn, 7 rbds), Jason Clark (11 ptn, 6 rbds) en Hans Vanwijn (8 rbds) haalden de zege binnen voor Antwerp. Voor Aalstar was Olivier Troisfontaines met 19 punten het best bij schot en liet Ioana Tofi (12 ptn) zich met 11 rebounds opmerken.

Dinsdag al stuurde Luik Leuven met een 95-80 nederlaag huiswaarts en vrijdag won Limburg United nipt met 80-78 van Brussels. Charleroi en Bergen werken hun Henegouwse derby pas eind februari af.

In de stand heeft Oostende met het maximum van 24 punten zes punten voor op Aalstar en Bergen (18), die wel een wedstrijd minder speelden, en zeven op Antwerp (17), dat nog twee inhaalwedstrijden te goed heeft. Charleroi en Luik volgen met 16 punten, voor Limburg en Willebroek (15), Brussels en Leuven (13).

De volledige dertiende speeldag wordt dinsdag op tweede kerstdag afgewerkt. Blikvanger is de "Clasico" tussen Oostende en Charleroi.

