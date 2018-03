Oostende blijft ook in de beker heersen, Bergen dwingt titelverdediger wel tot verlengingen DMM

11 maart 2018

17u49 0 Meer Sport In een uitverkocht en volgepakt Vorst Nationaal stak Oostende zijn 19de bekertrofee naar boven. De kustploeg werd door Bergen tot het uiterste gedreven en had een verlenging nodig om de Henegouwers opzij te zetten. Een driepunter van Salumu besliste deze intense bekerfinale. Voor Oostende de zesde bekerzege op rij.

De eerste korf (Green) en de eerste driepunter (Cage) waren voor Bergen. Maar dan volgden zeven opeenvolgende missers. Bergen kreeg geen doelkans meer gecreëerd, keek geregeld tegen de shotklok aan. Het resultaat van een strikte Oostendse verdediging, die zich focuste op de schutters Green en Jones. Beide spelers zouden voor rust geen rol van betekenis spelen.

Drives van Salumu en een driepunter van Djordevic, van kortbij bewaakt door Lasisi, leidden naar de eerste (kleine) uitloper: 11-5. Omdat de bucket was afgesloten zocht Bergen de driepuntlijn op. Met succes. Tiby (2x) en Demps (1x) driepunterden de Henegouwers na een 2-11 spurt op voorsprong (13-16). Francois, die een sterke invalbeurt kende, hield de bonus intact na het eerste quarter (18-16).

Oostende antwoordde van achter de boog. Mwema, Lasisi en Mihailovic troffen raak, de kustploeg nam de leiding weer over (26-20). Foutenlast ontregelde het Bergense aanvalsspel. De bezoekers kwamen in het tweede schuifje niet verder dan 4 korven en 12 punten.

Nadat de broers Lasisi enkele korven wisselden, verstevigde Oostende zijn greep op de wedstrijd. Voornamelijk door de sterke invalbeurt van Kuridza, die meer dan enkel schaduwwerk en energie afleverde. De Serviër sloot de eerste helft af met 6ptn, 3rbs, 2ass en 2 uitgelokte fouten. Djordevic diepte de kloof uit met een korf plus bonus en een driepunter. Oostende ging naar de kleedkamer met een ruime 42-30 bonus.

Green: vuur

Een ander Bergen verscheen uit de kleedkamer. De peptalk van coach Goethals vond gehoor. Bergen stopte de Oostende-schutters en zette de achtervolging in. Green, bleek voor de rust met amper 2 punten, bracht weer vuur in zijn ploeg. Met een driepunter en 4 vrijworpen voedde de Amerikaan een 1-11 spurt naar 47-43. Niet alleen defensief verloor Oostende greep op de match, ook aanvallend viel het stil. De kustploeg kwam in het derde quarter niet verder dan 13 punten. Met zijn elfde punt sloot Green het derde quarter af: 55-51.

Het momentum bleef bij Bergen. Na een driepunter van Green en een drive van Jones liep Oostende-coach Gjergja keek tegen een technische fout aan. Jones zette de bordjes weer in evenwicht: 57-57. Vorst Nationaal daverde. Het Bergense legioen ontplofte.

Wat volgde was een spannende ontknoping. Beide ploegen gaven geen duimbreed meer toe. Het energiepeil ging nog naar boven. Mihailovic kende zijn beste periode, Salumu penetreerde sterk naar de korf. Aan de andere kant was ook Jones eindelijk los gekomen. Bij 69-70 zette Green zijn ploeg op voorsprong, maar Djordevic waakte. Vanop de vrijworplijn (6 op 6 in de laatste 2min) zette de Generaal op 16 seconden van het einde zijn ploeg weer op voorsprong: 73-72.

Verlenging

Bergen had de laatste aanval. Jones werd foutief gestopt door Fieler. De Amerikaanse spelverdeler lukte slechts één van zijn twee vrijworpen: 73-73 en een verlenging want de driepunter van Mihailovic miste zijn doel.

De vrijworpmisser van Jones deed het momentum kantelen. Oostende startte in de verlenging met een 6-0, met daarbij een driepunter van Djordevic. Bergen kraakte maar gaf niet op. Jones, te snel voor zijn tegenstanders, dichtte bij het ingaan van de laatste minuut de kloof naar 79-78.

De beslissing viel op 15 seconden van het einde. Djordevic vond Salumu in de hoek van het terrein en de Belgian Lion legde dodelijk efficiënt aan. Zijn driepunter bezorgde Oostende een veilige vierpuntenkloof (82-78) en sneed Bergen de adem af. De bezoekers dropen ontgoocheld af. Het Oostendse feestje kon (weer) beginnen.

Bergen-Oostende 80-84

Bergen: Green 17, Jones 13, Lemaire 0, Tiby 14, Cage 3, Demps 12, Reddic 5, François 9, Lasisi 7.

Oostende: Lasisi 7, Schwartz 0, Mwema 7, Salumu 18, Myers 9, Djordevic 18, Jagodic Kuridza 8, Kesteloot 2, Jekiri 6, Fieler 0, Mihailovic 9.

Quarters:18-16, 30-42, 51-55, 73-73, 850-84.

Meer over Bergen

sport

sportdiscipline

Oostende

basketbal

Jones

Djordevic

Lasisi