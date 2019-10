Oostende blijft ongeslagen in EuroMillions Basket League na zege tegen Brussels Redactie

12 oktober 2019

23u09

Bron: Belga 2 @FILOU_Oostende wint na een sterke eerste helft van @BrusselsBasket5 met 74-62. #talentfactory #filouoostende #oneteam pic.twitter.com/Rt3uwg3y6s FILOU Oostende(@ FILOU_Oostende) link Basketbal Landskamioen Oostende heeft de heenronde in groep B foutloos afgesloten. Het versloeg Brussels met 74-62. In de andere wedstrijd van de vijfde speeldag won Limburg United gisteren al met 93-57 van Luik.

Bij de rust had Oostende de wedstrijd al in een beslissende plooi gelegd. Na tien minuten was het 26-11, na twintig 45-16. Het derde en vierde kwart (12-17, 17-29) waren voor Brussels, maar het was onvoldoende om de opgelopen schade helemaal goed te maken. Jonas Foerts was met 18 punten de topscorer van de partij, maar stond wel in het verliezende kamp. Bij Oostende kwamen vijf spelers boven de tien punten uit: Braian Angola-Rodos (15, 6 rbds), Amar Sylla (11, 8 rbds), Jean-Marc Mwema (10, 7 rbds), MiKyle McIntosh (10, 8 rbds) en Simon Buysse (10). Yannick Desiron droeg met tien rebounds zijn steentje bij.

Oostende gaat met het maximum van acht punten aan de leiding in groep B, voor Limburg (7), Mechelen (6), Brussels (5) en Luik (4).

In groep A behield Bergen het ongeslagen statuut door met 68-69 (rust 33-35) te winnen op het terrein van Aalstar. Katin Reinhardt was met 21 punten, 4 rebounds en 2 assists de architect van de Henegouwse zege. Bergen leidt met 8 punten, voor Aalstar (5), Antwerpen en Charleroi (4) en Leuven. Aalstar en Leuven speelden wel een wedstrijd minder, Antwerp - dit seizoen ook nog ongeslagen - zelfs twee.

