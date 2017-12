Oostende blijft foutloos, Brussels knoopt opnieuw aan met overwinning Redactie

00u00

Bron: Belga 0 BELGA Meer Sport Brussels heeft vandaag tegen Willebroek zijn tweede zege van het seizoen mogen vieren (89-83). Verder bleef ook Oostende winnen, bij Leuven met 77-89.

In een gesloten partij maakte Brussels het verschil in het tweede en derde kwart. Mike Smith was de ster met 22 punten. Brussels laat de rode lantaarn zo aan Leuven, dat geen weerstand kon bieden aan het nog steeds ongeslagen Oostende. De kustploeg won al alle elf zijn competitiewedstrijden dit seizoen.

Achter Oostende verloor Charleroi opnieuw terrein. De Henegouwers gingen met 85-67 onderuit bij Antwerp Giants en zakken zo terug naar de vierde plaats. Aalstar en Bergen wonnen wel en steken Spirou voorbij. Aalst had geen enkele moeite met Limburg United (95-69), terwijl Bergen verlengingen nodig had tegen Luik (99-97).

De twaalfde speeldag begint op donderdag 21 december met een duel tussen Luik en Leuven.

