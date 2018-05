Oostende, Antwerp en Charleroi naar halve finales EuroMillions Basket League TLB

28 mei 2018

23u53

Bron: Belga 0 Meer Sport Oostende, Antwerp en Charleroi, de top drie van de reguliere competitie, hebben zich voor de halve finales van de play-offs in de EuroMillions Basket League geplaatst.

Titelverdediger Oostende ging met 63-84 (rust: 30-48) winnen op het parket van Brussels en had afgelopen zaterdag voor eigen publiek al met 103-62 brandhout gemaakt van Brussels. Elias Lasisi (15 ptn), Chase Fieler (13), Vladmir Mihailovic (11) en Dusan Djorjevic waren maandag het productiefst bij de kustploeg.

Antwerp ging met de vingers in de neus winnen bij Willebroek. Het werd 65-95 (rust 33-52). De heenmatch was op 76-62 geëindigd.

Charleroi maakte pas in het slotkwart het verschil bij Limburg United. Bij de rust was het 33-33 gelijk en na het derde kwart stond Limburg 57-49 voor. Een 16-31 slotsprint leverde coach Brian Lynch een 73-80 zege op tegen zijn ex-club, die zaterdag in Charleroi al met 89-62 het onderspit moest delven.

In de halve finales (best of 3) staan Antwerp en Charleroi op zaterdag 2 juni, maandag 4 juni en eventueel woensdag 6 juni tegenover elkaar. Oostende kent zijn tegenstander nog niet. Aalstar ging immers met 80-82 winnen in Bergen en vlakte zo de 79-81 nederlaag uit de heenwedstrijd uit. De belle volgt woensdag in Aalst.

Meer over Antwerp

sport

sportdiscipline

basketbal

Charleroi

Charleroi