Oostende alleen leider in Euromillions Basket League na nederlaag van Bergen in Antwerpen Redactie

04 november 2018

20u57

Bron: Belga 0 Meer Sport Bergen verloor vandaag op de 6e speeldag van het Belgische basketbalkampioenschap met 75-57 van Antwerpen (rust: 43-33). Voor de Henegouwers was het de tweede nederlaag van het seizoen. Oostende is nu de eenzame leider van de Euromillions Basket League.

Met zijn 19 punten en 8 rebounds was Ismael Bako de sterkhouder bij de Antwerp Giants, die op de rebounds de betere waren (33-24). Ook Jae'sean Tate (14 punten) en Paris Lee (13 punten) deden hun duit in het zakje voor de thuisploeg. Bij Bergen scoorde Andrew Chrabascz (11 punten) het meest. Antwerpen won een tweede keer in vier wedstrijden.

Ook Basic-Fit Brussels won een tweede keer, maar dan in vijf wedstrijden. De manschappen van Serge Crèvecoeur klopten Limburg United met 108-90 (rust: 44-40). Caleb Walker (19 punten) en Ivica Radic (18 punten) maakten het verschil bij de Brusselaars. De 24 punten van Dominic Morris brachten geen soelaas voor Limburg.

Oostende klopte Okapi Aalstar gisteren met 86-77. Nemanja Djurisic en Chase Fieler scoorden elk 14 punten voor de kustploeg. Dusan Djordevic verzorgde 12 punten en 8 rebounds. Met de 11 punten van Elias Lasisi en Jean-Marc Mwema stonden er vijf Oostendse spelers op het blad die een dubbel cijfer boekten.

Spirou Charleroi liet zich in eigen huis verrassen door Kangoeroes Mechelen (85-87). Nochtans stonden de Carolo's aan de rust nog voor met 57-43. Carrington Love en Jakob Cebasek, elk 18 punten, hadden een groot aandeel in de ommekeer voor Mechelen. Aan de overzijde schreef Alexandre Libert 18 punten achter zijn naam. Mechelen wipt zo over Charleroi naar de derde plek in het klassement. Spirou telt wel een wedstrijd minder dan de Kangoeroes.

Leuven klopte Luik dan weer in overtime (86-82). De Bears pakten zo hun tweede zege van het seizoen.