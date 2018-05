Ook succesvol in het basketbal: Real Madrid in Final Four van Euroleague op zoek naar tiende Europese titel Dave Bastiaenssen in Servië

17 mei 2018

19u44

Bron: Eigen berichtgeving 0 Meer Sport Dit weekend wordt in de Servische hoofdstad Belgrado de Final Four gespeeld van de Euroleague, de ontknoping van het Europees clubkampioenschap. Morgen staan met Fenerbache-Zalgiris Kaunas en CSKA Moskou-Real Madrid de halve finales geprogrammeerd. Zondag volgen de troosting en finale en is de nieuwe Europese kampioen gekend.

Spektakel verzekerd in de Kombank-Arena, een indoor-hal met de capaciteit voor 24.000 fans. En ook de deelnemende teams zijn een garantie voor twee dagen topbasket. Met Real Madrid (2015), CSKA Moskou (2016) en Fenerbache (2017) staan de laatste drie Europese kampioenen in de eindstrijd.

Net zoals in de Champions League van het voetbal vertrekt Real Madrid ook in de final four als de topfavoriet. Na een seizoen vol met blessureleed verschijnen Los Blancos in hun complete opstelling in Belgrado. Keerde als laatste terug uit blessure: Sergio Llull, de generaal op het terrein. De Spaanse spelverdeler blesseerde zich vorig jaar in augustus tijdens een interland met Spanje tegen de Lions aan de kruisbanden van de knie en keerde pas vorige maand terug.

Het talent van Luka Doncic, het 19-jarige Sloveense wonderkind, de ervaring van Rudy Fernandez en Felipe Reyes (misschien hun laatste kans op een Europese titel), de trefkracht van driepuntspecialist Jaycee Carroll, de veelzijdigheid van Anthony Randolph: Madrid beschikt over een overvloed aan offensieve wapens en mikt op een 10de Europese titel. Geen enkele ploeg deed beter.

De uitdagers

In de halve finale staat Real Madrid tegenover CSKA Moskou. De Russische grootmacht heeft een abonnement op de eindfase van de Euroleague. Sinds 2003 kwalificeerde de voormalige legerploeg zich voor de 15de keer, op 16 edities, voor de Final Four. Enkel in 2011 ontbrak Moskou bij de laatste vier. In deze periode mocht het de kampioenenbeker drie keer omhoog steken. In 2006 en 2008 met Tomas Van den Spiegel. Met een stevige Russische basis (Kurbanov, Vorontsevich), de Franse schutter Nando de Colo, de Spaanse virtuoos Sergei Rodriguez en de Amerikaanse blok graniet Kyle Hines, de beste verdediger dit seizoen in de Euroleague, blijft CSKA een moeilijk te manoeuvreren team.

Fenerbache verdedigt zijn Europese titel in Belgrado. De club uit Istanbul schreef vorig seizoen geschiedenis door als eerste Turks team de Europese titel te winnen. Ondanks het vertrek van sterkhouder Bogdanovic naar de NBA, is Fenerbache ook nu weer een kandidaat voor de eindwinst. De steile Europese opmars van Fenerbache, dat voor een vierde opeenvolgende keer aan de Final Four deelneemt, begon sinds de aanstelling van Zeljko Obradovic, de meest succesvolle coach in de geschiedenis van de Euroleague. Negen keer won Obradovic al de Europese titel. In zijn thuisstad Belgrado - hij won daar met Partizan zijn eerste Europese titel - gaat de Servische coach op zoek naar een tiende kampioenentrofee.

En dan is er nog Zalgiris Kaunas. Het buitenbeentje. Ondanks een rijk basketverleden en palmares de underdog dit weekend. De Litouwse kampioen is een vaste waarde in de groepsfase van het kampioenenbal. Maar na 1999, toen het zijn eerste en enige Europese titel behaalde, stond het nooit meer in de Europese spotlights. In het basketgekke Litouwen is Zalgiris Kaunas het uithangbord. Een ploeg zonder vedetten. Die de kwalificatie voor de final four dankte aan discipline, strijdlust en zijn coach: Sarunas Jasikevicius. Als speler werd hij vier keer Europees kampioen. In 2005 werd hij uitgeroepen tot beste speler van de final four. En die ervaring, samen met een enorme gedrevenheid, bracht hij over op zijn ploeg. In de kwartfinale schakelde Kaunas het Griekse Olympiakos uit. Fenerbache is gewaarschuwd.

Programma:

Vrijdag 18 mei: 18u Fenerbache-Zalgiris Kaunas; 21u CSKA Moskou-Real Madrid.

Zondag 20 mei: 17u Troosting; 20u Finale.