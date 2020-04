Ook paardensport kreunt onder coronacrisis: “Als dit blijft duren, gaan er in de problemen komen” Valerie Hardie

24 april 2020

08u11 0 Paardensport Niet alleen mensen maar ook springpaarden krijgen het stilaan op de heupen van het coronavirus. Vraag maar aan de ruiters die elke dag met hun prijsbeesten in de weer zijn. “De glans verdwijnt wat uit hun ogen, hun fierheid valt weg.”

Vraag aan om het even welke ruiter met welke problemen ze nu in hun sport geconfronteerd worden en ze komen altijd bij hetzelfde uit: geen competities, geen inkomsten. Dat alles stil ligt, heeft in de jumping niet alleen tot gevolg dat ze geen prijzengeld kunnen verdienen, maar dat ze ook geen paarden kunnen showen en aan tophandelaars verkopen. Ruiters zoals Grégory Wathelet zien zo 75 procent van hun inkomsten wegvallen. Allemaal zien ze zich verplicht om personeelsleden op technische werkloosheid te zetten, want intussen moeten ze hun stoeterij nog altijd draaiende houden en hun paarden verzorgen. “Als je kijkt met welke accomodaties we zitten, met hoeveel materiaal en mensen we werken... dat houdt niet op,” vertelt Niels Bruynseels, Ruiter van het Jaar in 2018. “Je kan dat wel voor een korte periode opvangen maar als dat blijft duren, dan gaan er toch in de problemen komen.”

Ik zie het ook niet positief in voor de winter want welke organisator neemt nu financiële risico’s zonder de garantie dat hun evenement kan doorgaan? Niels Bruynseels, Ruiter van het Jaar in 2018

Bruynseels heeft het geluk dat hij over een goede hengsten beschikt die nu elke dag dekken. Meteen zijn dat nu de belangrijkste kostwinnaars. Ook Jos Verlooy, goed voor individueel brons op het EK, is voorlopig aangewezen op de fokkerij om uit de kosten te komen. “En ik vrees dat er niet snel verandering in zal komen want de ene competitie na de andere wordt afgelast," zegt hij. “De Grote Prijs van Aken, zo’n beetje de Roland Garros van de jumping, werd net nog geannuleeerd. Ik zie het ook niet positief in voor de winter want welke organisator neemt nu financiële risico’s zonder de garantie dat hun evenement kan doorgaan?”

Resultaat is dat Verlooy nu aan ‘bezigheidstherapie’ doet met zijn toppaarden zoals Igor. “Hij heeft nog niet veel sprongen in de benen omdat ik hem wat rust had gegeven richting Spelen,” legt Verlooy uit. “Nu probeer ik hem wel wat ritme te geven en zijn conditie te onderhouden maar het is een beetje zonder doel, hé. Het voelt soms allemaal wat nutteloos aan en dat merk ik ook aan mijn paarden. Het is dag en nacht verschil voor hen. Ze zijn het gewend om elke week naar competities te gaan en nu staan ze elke dag op dezelfde plek. We zetten ze wel in de wei of gaan in het bos om hen plezier te geven maar dat is niet hetzelfde. Zeker de meer ervaren paarden, de routiniers, snappen dat niet - en je kan hen moeilijk uitleggen wat corona is... Ze zijn minder gemotiveerd, een beetje luier.”

Zelfde geluid bij Niels Bruynseels. Ook al kan hij nu meer tijd steken in het opleiden van zijn jonge paarden, de paradepaardjes ‘lijden’ wel onder de lockdown. “Je ziét het aan hen. De glans verdwijnt wat uit hun ogen, hun fierheid valt weg. Als je hen oplaadt in de vrachtwagens om naar een competitie te gaan, zie je aan hun blik dat ze gretig en klaar zijn. Ze zijn niet altijd graag thuis, ook al worden nu ze nog wat extra in de watten gelegd. Maar paarden zijn als mensen. Ook al vertoeven ze in het paradijs, ze hebben toch graag een doel om naartoe te werken en dat is er nu even niet.”