Exclusief voor abonnees Ook ná The Last Dance blijft Michael Jordan records aan elkaar rijgen: in één jaar meer verdiend dan in zijn hele carrière Valerie Hardie

19 mei 2020

06u17 0 Basketbal Een half miljoen euro. Een half miljoen euro. Dat is het waanzinnige bedrag dat één fan bij een veiling over had voor een origineel paar Nike Air Jordans 1 uit 1985. Een record, met dank aan de razend populaire docu­serie op Netflix over het fenomeen Michael Jordan – nu 57. Maar hoe is het de onevenaarbare vedette van de Chicago Bulls vergaan na zijn Last Dance en zijn zes NBA-titels?



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Wie zich afvraagt welk drankje er constant naast Michael Jordan staat tijdens de docuserie: het is tequila. ‘Cincoro extra anejo’ om precies te zijn, aan 1.600 dollar per fles. Al zijn er goedkopere varianten van 70 dollar beschikbaar. Wie er eentje koopt, draagt een minuscuul steentje bij aan het fortuin van MJ, die in september 2019 samen met vier andere eigenaars van NBA-teams het merk lanceerde. Voor Jordan was de investering een habbekrats. In zijn wereld draait het om miljoenen. Hij was al multimiljonair toen hij nog speelde, op zijn 57ste is hij multimiljardair. Forbes schat zijn fortuin op 2,1 miljard dollar (1,92 miljard euro). Geen enkele (ex-)atleet komt in zijn buurt. Golfer Tiger Woods, tweede sporter op de ranking, moet zich troosten met 800 miljoen dollar.

Nú nog meer dan LeBron

Je hebt 16% van dit artikel gelezen

Word ook abonnee en kies hier je formule op maat Mobiel Onbeperkt toegang tot alle artikels op HLN.be en in de app. Stop wanneer je wil. Digitaal Elke dag de digitale versie van de krant en toegang tot alle artikels. Stop wanneer je wil. Weekend + Digitaal Elke zaterdag de papieren weekendkrant in jouw bus en elke dag volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. Compleet Elke dag de papieren krant in jouw bus en volledige digitale toegang. Stop wanneer je wil. De digitale versie van de krant

De papieren weekendkrant

Alle dagen de papieren krant Eerste 4 weken GRATIS Nadien slechts €6,95 per 4 weken € 0,00 Eerste maand GRATIS Nadien €12 per maand € 0,00 Eerste maand Nadien €16 per maand € 10,00 Eerste maand Nadien €21 per maand € 15,00 Lees 4 weken gratisLees 1 maand gratisStart met lezenStart met lezen