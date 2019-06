Ook MVP Paris Lee volgt Roel Moors naar Bamberg YP

29 juni 2019

12u23

Bron: Belga 0 Basketbal Na coach Roel Moors en sportief manager Leo De Rycke maakt ook Paris Lee de overstap van de Antwerp Giants naar Brose Bamberg. Dat heeft de Duitse topclub zaterdag bekendgemaakt.

De 24-jarige point guard, die een contract voor twee jaar ondertekende bij de negenvoudige Duitse kampioen, speelde de voorbije twee seizoenen voor de Giants. De Amerikaan hielp Antwerp het voorbije seizoen aan de eindzege in de Beker van België, een tweede plaats in de competitie en een derde plaats in de Champions League. In de kleine finale versloegen de Giants Bamberg. Lee werd verkozen tot Most Valuable Player (MVP) van het voorbije EuroMillions Basket League-seizoen, waarin hij goed was voor gemiddeld 11,5 punten en 5,3 assists per wedstrijd.

Bij Bamberg zal Lee opnieuw onder Roel Moors aantreden. Moors werd een week geleden door Bamberg weggeplukt bij de Antwerp Giants, nadat eerder ook sportief manager Leo De Rycke dezelfde overstap maakte.

"Het behoeft niet veel uitleg waarom we voor Paris gekozen hebben", stelt De Rycke. "Nadat bleek dat het mogelijk was hem te strikken, hebben we er alles aan gedaan om hem te overtuigen. Ondanks zijn jonge leeftijd heeft hij al bewezen dat hij een team kan leiden, en dat op internationaal topniveau in de Champions League. We zijn er zeker van dat hij bij Brose een nog hoger niveau zal bereiken.”

"Coach Moors heeft zeker mee mijn beslissing beïnvloed", zegt Lee. "We hebben twee goede jaren gehad in Antwerpen, ik heb een hoop van hem geleerd. Dat wil ik nu verder doen bij Bamberg.”

Matt Mobley verlaat Charleroi na één seizoen

Matt Mobley vertrekt na één seizoen bij Spirou Charleroi en gaat aan de slag in hoogste Franse basketdivisie, bij Pau-Orthez. Dat maakte de voormalige club van coach Serge Crevecoeur vandaag bekend.

In zijn eerste seizoen als prof was de 24-jarige shooting guard goed voor een gemiddelde van meer dan 16 punten per wedstrijd bij Spirou, waarmee hij afgelopen seizoen strandde in de kwartfinales van de play-offs.