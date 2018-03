Ook Maaseik start foutloos aan Final 4 YP

25 maart 2018

19u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Deze middag is ook voor Maaseik de Final 4 in de EuroMillions Volley League foutloos gestart. De Limburgers wonnen met 3-0 van Aalst. Het werd 26-24, 25-13 en 25-17.

Maaseik had een vermoeiende trip naar Siberië in de benen, maar die speelde alleen in de eerste set parten. Daarna stoomde de winnaar van de reguliere competitie moeiteloos door naar een verwachte 3-0. Gert van Walle werd topscorer voor Aalst met 14 punten, op de voet gevolgd door Gevert, Tammemaa (elk 12) en Maan (11).

Zo leiden favorieten Maaseik en Roeselare in de play-offs, nadat Roeselare gisteren thuis ook al met 3-0 won van Menen. Volgende week vrijdag staat de topper Maaseik-Roeselare op het programma van de tweede speeldag.