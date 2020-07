Ook in ons land getuigenissen over mentale terreur bij turnsters: “Mijn trainer noemde me een kleinzerige, slappe vod. Uiteindelijk bleek dat ik een hernia had”

Meer Sport

Sinds een Nederlandse turncoach zich vorige week excuseerde omdat hij jonge turnsters jarenlang vernederd heeft, duiken er ook in ons land verhalen op over mentale terreur in de sport – onder meer ex-turnster Aagje Vanwalleghem deed een boekje open. Ook tientallen andere, minder bekende gymnastes getuigen nu. Ex-turnsters én meisjes die vandaag nog altijd actief zijn. Anoniem, want de turnwereld is klein en niemand wil te boek staan als klikspaan. “Iedereen zweeg. Anders werd je voor de hele groep gekleineerd of zelfs uit de selectie geweerd.”