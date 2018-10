Ook ijshockeyer raakte net als Steven de Jongh vermist: na acht dagen overleven in de bergen verloor LeMarque zijn beide voeten MDB

Bron: CBN 0 Meer Sport Paniek bij mevrouw De Jongh die maandag op Twitter plots sprak van een verdwijning van haar man Steven de Jongh na een fietstocht in Spanje. De ex-renner kwam er uiteindelijk met een zware hersenschudding vanaf, maar dat kan niet gezegd worden van Eric LeMarque. De voormalige hockeyer raakte in 2004 vermist tijdens het snowboarden, overleefde acht dagen in de bergen en moest door de extreme omstandigheden uiteindelijk zijn twee voeten laten amputeren. Zijn opmerkelijk verhaal werd ook verfilmd.

Eric LeMarque zocht telkens de kick weer op, wat hem ei zo na het leven kostte. Nadat hij zijn brood had verdiend in het ijshockey en met Frankrijk de Olympische Spelen van 1994 en de WK’s van 1994 en 1995 had betwist, zocht hij zijn heil in iets anders. LeMarque was na zijn carrière gebeten door het snowboarden. “Het was mijn passie”, vertelde hij daarover. Die passie betekende bijna zijn dood. De voormalige hockeyer trok er in 2004 in de Sierra Nevada op uit wanneer een storm de kop opstak. De skipatrouilles sloten de pistes af, maar LeMarque negeerde de aanwijzingen. Nog één keer naar beneden glijden, voelde hij de adrenaline pompen.

LeMarque hield echter geen rekening met de mist. “Wanneer ik naar beneden door de mist ging was het alsof ik een deur opende naar een derde wereld”, besefte de Amerikaanse Fransman zijn grote fout. Helemaal gedesoriënteerd. Ten einde raad had LeMarque als drugsverslaafde ook een zakje crystal meth op zak. Hij stond zo voor een kruispunt: de drugs gebruiken of doorzetten. Het werd de tweede optie, maar de weg werd bijzonder hard. Zeven nachten lang moest LeMarque de bijtende koude doorstaan. Met enkel wat pijnboompitten om zijn honger te stillen en enkele drijfnatte kleren. In zijn zoektocht naar de weg terug belandde LeMarque namelijk in een rivier. “Ik zat met doorweekte kleren in een ijskoude omgeving. Ik heb me dan maar helemaal uitgekleed.”

Eens zijn kleren wat droger waren, kon LeMarque zijn tocht verder zetten. Al botste hij op een nieuw, nog groter probleem. De voormalige topsporter had geen gevoel meer in zijn voeten. “Ik besefte dat ik grote problemen had. Toen ik mijn sokken uitdeed, waren mijn voeten zwart en paars. Of ik nu op mijn handen en knieën moest verder kruipen, ik zou niet opgeven. Ik zou mijn ouders me nooit laten begraven”, klonk het vastberaden.

Uiteindelijk zorgde een reddingshelikopter voor de verlossing. “Toen ik de helikopter hoorde, viel ik meteen op mijn knieën.” LeMarque was dan wel gered, het zag er niet helemaal goed uit. “Zijn lichaamstemperatuur was gezakt tot 30 Graden Celsius en hij was 18 kilogram vermagerd. Maar het ergste was dat zijn beide voeten geamputeerd moesten worden”, vertelde zijn moeder Susan. De voeten die hem zo ver brachten in het ijshockey. “Dat waren de voeten die me over heel de wereld brachten. Ze hebben me geholpen om met mijn talenten mijn dromen te bereiken. Ik klampte me zo lang mogelijk vast aan mijn voeten en begon te huilen.”

LeMarque moest zonder voeten door het leven, maar ontsnapte wel aan het ergste. “Twee nachten was het langste dat iemand in die omstandigheden wist te overleven, ik overleefde zeven nachten. Er is een reden dat ik hier nog ben. Ik ben hier nu om God te verheerlijken, ik heb een transformatie ondergaan.” Een mirakel dus en zo werd de film die in 2017 uitkwam ook genoemd, 6 Below: Miracle on the Mountain.