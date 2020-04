Ook geen EK zwemmen in 2020 voor Timmers: “Maar bedoeling blijft om te trainen voor ISL-competitie in najaar” BF/ODBS

30 april 2020

18u27

30 april 2020

Zwemmen De Europese zwemfederatie heeft beslist dat het EK zwemmen in Boedapest dit jaar niet meer doorgaat en zoekt een nieuwe datum in 2021. Pieter Timmers (32) ziet zo na het uitstel van de Spelen een tweede houvast deze zomer wegvallen, maar het blijft wel de bedoeling om door te trainen tot de International Swimming League in het najaar als afscheid van zijn carrière.

Het EK zwemmen was oorspronkelijk gepland in mei dit jaar, maar was door de coronaperikelen al verschoven naar half augustus. Maar ook die periode is niet langer haalbaar. De Hongaarse regering besliste vandaag dat er tot 15 augustus geen evenementen met meer dan 500 deelnemers mogen plaatsvinden in het land, dat ook hard getroffen is door de coronapandemie. De organisatie besloot daarop de onduidelijkheid weg te nemen en ook het EK een jaar uit te stellen.

Sowieso had Timmers eerder al beslist en bekendgemaakt om na dit jaar een punt achter zijn carrière te zetten. Geen Tokio 2020 en dus ook geen EK meer, waarvan de organisatie een nieuwe datum in 2021 zoekt.

Maar het uitstel van het EK - dat in de lijn van de verwachtingen lag - betekent nog niet dat hij nu al definitief stopt. Timmers had aangekondigd hoogstwaarschijnlijk nog deel te nemen aan de International Swimming League in oktober en november, als vooruitzicht om afscheid te nemen aan de sport. “Op die manier zou ik toch nog op een fijnere manier kunnen eindigen”, luidde het. Timmers nam in 2019 deel aan de allereerste nieuwe revolutionaire clubcompetitie, waarbij hij samen met enkele andere toppers uitkwam voor ‘Team Iron’ van kapitein Katinka Hosszu.

Of de ISL-competitie daadwerkelijk in het najaar zal plaatsvinden, valt momenteel wel niet te voorspellen. “Maar het is nog steeds de bedoeling om daarvoor te trainen, al gaan we bekijken of we die trainingen het komende half jaar anders gaan aanpakken nu er geen piek meer voor het EK is”, klinkt het ten huize Timmers. Moreel betekent de EK-afgelasting wel een nieuwe tegenvaller: Timmers zal het nieuws de komende dagen dan ook wat laten bezinken om te zien hoe het verder moet.



