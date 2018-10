Ook dit was UFC 229: 'Black Beast' pakt uit met hallucinante knock-out, trekt zijn broek uit en geeft hilarisch interview ODBS

08 oktober 2018

17u50 0 Meer Sport Zijn gevecht raakte volledig ondergesneeuwd door wat er later op de avond gebeurde tussen Khabib en McGregor, maar UFC 229 was ook de avond van Derrick Lewis.

Lewis moest een kamp lang achtervolgen en leek het onderspit te gaan delven tegen Alexander Volkov in de T-Mobile Arena in Las Vegas, tot de 'Black Beast' (33) in de laatste minuut uitpakte met een hallucinante knock-out. Een ultieme rechtse vol in het gezicht van de Rus.

OH MY 😳 Derrick Lewis pulls out the win thanks to this HUGE blow!



(via @UFC) pic.twitter.com/PV4VKCYnOq Yahoo Sports(@ YahooSports) link

En ook daarna verzorgde het zwaargewicht (UFC-record 21-5) de show tijdens het interview in het octagon met de bekende vragensteller Joe Rogan. Die vroeg aan Lewis waarom hij zonet zijn broek had uitgedaan. "Because my balls were hot", luidde het even simpele als duidelijke antwoord. Hij voegde er dan cynisch aan toe dat hij de inspiratie voor zijn comeback vond bij Donald Trump. "Trump belde me enkele uren voor de kamp en vroeg me om die Russische motherf****r uit te schakelen. Ze laten op het nieuws uitschijnen dat hij slecht is, hij en Putin. Verdorie zeg, waar hebben ze het eigenlijk over? 'USA in this ho'."

Derrick Lewis with the epic post-win interview 😂 #UFC229 pic.twitter.com/7wlwyZzwUg Tailgate Sports(@ _TailgateSports) link

En of Lewis nu voor de titel bij de zwaargewichten gaat vechten? De man gaf toe dat hij dan wel heel stevig moet gaan trainen. "Dan moet ik op mijn zwart achterwerk gaan zitten en meer training met de hartslagmeter doen. Maar waar heb jij het eigenlijk over. Ik ga me nu helemaal niet aan een titelgevecht zetten, in mijn tank zit helemaal geen gas meer." Om af te sluiten: "Bedankt om me vragen te stellen. Hey, misschien kan ik binnen enkele weken eens even langskomen in je show en dan roken we samen wat wiet."

Derrick Lewis with that punch! 👊 #UFC229 pic.twitter.com/ccwOzWfPvL Clayton Baker🥋(@ IGIF_) link