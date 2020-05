Ook de moeder der triatlons wijkt voor corona: Ironman Hawaï verplaatst naar februari 2021 DMM

14 mei 2020

23u54 0 Triatlon Het hing al even in de lucht en nu bevestigde de organisatie het ook zelf: de Ironman van Hawaï gaat dit jaar niet door op 13 oktober 2020. De eerstvolgende editie vindt plaats op 6 februari 2021.

Bart Aernouts - tweede in 2018 en ook vorig jaar goed voor een plaats bij de eerste tien in Kona - mag een streep trekken door zijn hoofddoel van dit jaar. IRONMAN besliste om het WK op de lange afstand (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) te verplaatsen naar 6 februari 2021.

Naast de iconische Ironman van Hawaï waren eerder dit jaar al heel wat andere Ironmans geschrapt of verplaatst door het coronavirus. Die maatregelen brachten gezien het strikte kwalificatiesysteem voor het WK Ironman in Hawaï problemen met zich mee. Enkele duizenden kwalficatieplaatsen voor Hawaï konden onmogelijk op tijd worden ingevuld. Ook de tijd die de triatleten nog rest om zich degelijk voor te bereiden wordt almaar krapper.

Dus kiest de organisatie ervoor om de moeder aller triatlons enkele maanden uit te stellen. Zo kunnen (hopelijk) meerdere kwalificatiewedstrijden ingehaald worden. Over het WK op de halve afstand in het Nieuw-Zeelandse Taupo eind november werd nog geen beslissing genomen.

“Gelet op de info die we hebben en op de maatregelen die in Hawaï gelden omtrent het coronavirus is het niet mogelijk om het WK Ironman op 13 oktober te organiseren”, klinkt het in een mededeling. “Het doel is om de atleten en de gemeenschap zo veel mogelijk tijd te geven om zich op dit evenement voor te bereiden en die is er nu niet.”

Het wordt dus nog even wachten op een opvolger voor de Duitser Jan Frodeno. De Ironman van Hawaï vindt al sinds jaar en dag plaats in oktober, al is een terugkeer naar een datum in het voorjaar geen unicum. Van 1978 tot en met 1982 vond de triatlon ook plaats in januari of februari. Pas in 1983 werd naar een datum in oktober gegrepen. (DMM)