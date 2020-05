Ook de moeder der triatlons wijkt voor corona: Ironman Hawaï verplaatst naar februari 2021 DMM

14 mei 2020

23u54 0 Triatlon Het hing al even in de lucht en nu bevestigde de organisatie het ook zelf: de Ironman van Hawaï gaat dit jaar niet door op 10 oktober in Kailua-Kona. De eerstvolgende editie vindt plaats op 6 februari 2021.

Bart Aernouts - tweede in 2018 en ook vorig jaar goed voor een plaats bij de eerste tien in Kona - mag een streep trekken door zijn hoofddoel van dit jaar. IRONMAN besliste om zijn WK triatlon op de lange afstand (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en 42 km lopen) met enkele maanden uit te stellen naar 6 februari 2021. Het wordt dus iets langer dan gebruikelijk wachten op een opvolger voor de Duitser Jan Frodeno.

Naast Kona waren dit jaar al heel wat andere Ironmans geschrapt of verplaatst door het coronavirus. Die maatregelen brachten problemen met zich mee voor de Ironman van Hawaï, gezien het strikte kwalificatiesysteem dat geldt voor het WK op de lange afstand. Het overgrote deel van de kwalificatieplaatsen kon onmogelijk op tijd worden ingevuld.

Het maakte dat de organisatie er voor koos om de moeder aller triatlons en de bijhorende kwalificatieperiode met enkele maanden op te schuiven. Zo kunnen meerdere kwalificatiewedstrijden ingehaald worden en kunnen de triatleten zich beter voorbereiden op hun grote dag. Overigens maakte IRONMAN ook bekend het WK op de halve afstand in het Nieuw Zeelandse Taupo eind november af te gelasten.

De Ironman van Hawaï vindt traditioneel in oktober plaats, al werd de iconische triatlon van 1978 tot en met 1982 ook wel in januari of februari gehouden. Na een tweede editie in oktober 1982 werd definitief voor de tiende maand van het jaar gekozen. IRONMAN grijpt volgend jaar na de editie van 6 februari ook weer naar die datum terug (9 oktober). Zo krijgen we in 2021 - net als in 1982 - twee keer een Ironman van Hawaï te zien. (DMM)



