Ook Antwerp maakt geen einde aan zegereeks Oostende, Aalstar profiteert

11 februari 2018

Bron: Belga 0 Meer Sport Competitieleider Oostende heeft de topper van de achttiende speeldag in de Belgische basketbalcompetitie op het parket van eerste achtervolger Antwerp gewonnen met 56-69. Het herboren Brussels sloot de speelronde af met zijn vierde opeenvolgende zege.

Ook de Giants slaagden er niet in de hegemonie van Oostende te breken. De kustploeg is dit seizoen nog ongeslagen in de competitie en won 18 keer op rij. Dusan 'de Generaal' Djordjevic was met 25 punten, 6 assists en 3 steals de matchwinnaar voor Oostende.

Aalstar profiteerde optimaal van de nederlaag van Antwerp. Dankzij de thuisoverwinning tegen Charleroi (91-76) wippen de Oost-Vlamingen in de stand over de Giants naar de tweede plaats. Antwerp speelde wel één match minder. Nog op zaterdag nam Bergen met 78-74 de maat van Willebroek. De Henegouwers bezetten de vierde plaats.

Brussels zet zijn remonte onderaan het klassement voort. Nadat de hoofdstedelingen in veertien duels maar twee keer hadden kunnen winnen, boekten ze tegen rode lantaarn Leuven hun vierde zege op rij. Een glansrol was weggelegd voor Domien Loubry, die 11 punten en 10 assists achter zijn naam kreeg. Brussels rukt op naar de zevende plaats.

Limburg United had de speeldag vrijdag geopend met een nipte zege tegen de Luikenaars (72-71).

