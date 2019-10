Onze sterren voor Hawaï en de voorspelling van Frederik Van Lierde: “Het wordt een agressieve wedstrijd” Dries Mombert

11 oktober 2019

22u59 0 Ironman Hawaï “Het beste deelnemersveld ooit.” Het is een vaak terugkerende uitspraak die elk jaar voor de Ironman van Hawaï weer opduikt. Daarom dus even kijken tegen wie Bart Aernouts het dit jaar moet opnemen in de moeder aller triatlons.

Hij is er dit jaar niet bij, maar in ‘De Jogclub’ - een podcast van Robrecht Paesen, Seppe Odeyn en Pieter Heemeryck - liet niemand minder dan Frederik Van Lierde zijn licht schijnen op de editie van dit jaar. De winnaar van 2013 koos er dit jaar niet voor om naar Hawaï af te zakken. Van Lierde was gekwalificeerd, maar hield zich aan de beslissing om niet deel te nemen. Voor het eerst in elf jaar tijd is hij er dus niet bij aan de andere kant van de wereld.

“Ze gaan het Patrick Lange na de voorbije twee jaar niet zo makkelijk meer maken voor het begin van de marathon”, voorspelt Van Lierde die zich volgend jaar na zijn afscheid aan de marathon Nice-Cannes waagt in november 2020. “Toch denk ik dat het podium Duits getint zal zijn. De wedstrijd zal volgens mij heel agressief zijn. Dat kan bijna niet anders met Brownlee en Wurf er bij. Iedereen zal zijn spel willen spelen en zijn wil opleggen. Er gaan er sowieso zijn die zich gaan opblazen.”

“Dat maakt het natuurlijk wel leuk om naar te kijken. Vorig jaar was het een atypisch verloop door de afwezigheid van Frodeno. Dit jaar is hij voor mij de nummer een. Ik zag in Nice ook Sebastien Kienle aan het werk. Ik denk dat dat de twee Duitsers op het podium zullen zijn. Bart Aernouts zal daar rond draaien en tweede of derde worden. Bij de vrouwen zie ik Ryf winnen.”

Zijn er nog namen die Van Lierde niet heeft genoemd? Jawel. Het kransje topfavorieten beperkt zich tot een man of drie. Daar net onder zijn er misschien wel tien triatleten die in aanmerking komen voor het podium. Bart Aernouts is er één van. De belangrijkste namen stellen we hieronder kort voor aan de hand van een driesterrensysteem.

*** Jan Frodeno - Duitser - 38 jaar

Winnaar in 2015 en 2016. Wordt algemeen beschouwd als één van de beste triatleten ooit. Bezit het totaalpakket en blinkt zowel in het zwemmen, fietsen als lopen uit. Frodeno was er vorig jaar niet bij door een blessure en is nu hongeriger dan ooit om zich opnieuw te tonen. Moest bij zijn laatste deelname in 2017 wandelen in de marathon. Sindsdien verloor hij geen enkele triatlon meer waaraan hij deelnam.

*** Patrick Lange - Duitser - 33 jaar

De dubbele titelverdediger. Lange won in 2017 en 2018 en verbeterde daarbij telkens het parcoursrecord. Slaagde er als eerste ooit in om onder de magische grens van 8 uur te duiken. Is doorheen het jaar vaak niet indrukwekkend, maar in oktober altijd een betere versie van zichzelf. De Duitser vroeg vorig jaar bij aankomst zijn vriendin ten huwelijk. Kan buigen op een ijzersterke marathon.

*** Sebastian Kienle - Duitser - 35 jaar

Bijgenaamd Sebi. Legde Frodeno dit jaar in de Ironman van Frankfurt het vuur aan de schenen. Zelfs nadat hij bij de eerste wissel een stuk glas in zijn voet had. Kienle staat te boek als fietser, maar bewees dit jaar ook weer top te zijn in de marathon. In 2018 kende de Duitser een off-day op Hawaï. Ook al was hij de eerste van de huidige top-Duitsers die wist te winnen in Kona (2014). Is altijd wel te vinden voor een leuke quote. Zijn laatste: “There is a thin line between fit and fucked.”

** Bart Aernouts - Belg - 35 jaar

Twee sterren voor ‘onze’ Bart Aernouts. De tweede van vorig jaar is met zijn achtste deelname één van de meest ervaren profs aan de start. Heeft als voormalig wereldkampioen duatlon flinke adelbrieven op de fiets en vooral de marathon voor te leggen. Moet in het zwemmen soms net te veel tijd prijsgeven om volop mee te doen voor winst. Heeft dus een goed wedstrijdverloop of een zware race nodig om zich naar voor te knokken. Is door de vele inhaalraces mentaal ijzersterk. Sinds de samenwerking met coach Luc Van Lierde van toptien-kandidaat geëvolueerd naar schaduwfavoriet voor het podium.

** David McNamee - Schot - 31 jaar

De Andy Murry van het triatlon. Als Patrick Lange op het podium staat, dan is hij er doorgaans ook bij. De Schot eindigde zowel in 2017 als 2018 als derde op het podium. McNamee wordt vooraf nooit genoemd, maar is vooral een overlever die met de meet in zicht weer op de proppen komt in Hawaï. Doet het net als Aernouts altijd goed aan de andere kant van de wereld.

** Cameron Wurf - Australië - 36 jaar

Ex-wielrenner en ploegmaat van Peter Sagan bij Liquigas. Had ook nog een carrière als roeier, maar gooide enkele jaren geleden het roer om richting de triatlonsport. Is door zijn wielerverleden de bepalende factor in het fietsen. Gooide er voorbije jaren al vaak de beuk in, maar viel toen telkens terug. Wurf sloeg drie weken geleden nog overtuigend op tafel door de Ironman van Emilia-Romagna in een recordtijd te winnen. Zot van sociale media en Strava.

* Alistair Brownlee - Brit - 31 jaar

Het grote vraagteken van de wedstrijd dit jaar. Debuteert zonder druk, maar was in 2012 en 2016 wel olympisch kampioen op de kortere afstand. Brownlee deed nog nooit mee aan een volledige Ironman, want hij kwalificeerde zich door de Ironman van Cork te winnen waar het zwemmen geschrapt werd door onweer. Heeft een jongere broer die in Londen en Rio naast hem op het podium stond met een olympische medaille. Staat er om bekend om de wedstrijd resoluut in handen te nemen.

* Lionel Sanders - Canadees 31 jaar

Toegegeven hier kon even goed Patrik Nilsson, Braden Currie, Ben Hoffman of Tim O’Donnell gestaan hebben. Waarom Sanders? De Canadees is terug na een soortgelijke blessure als Frodeno. Deed vroeger de monden openvallen met waanzinnige trainingsessies op de fietsrollen of de loopband. Stond in 2017 al eens op het podium en kan nu als een van de meest friss profs van het pak weer verrassen.

De Ironman van Hawaï is LIVE te volgen op HLN.be!

Poll Wie wint volgens u de Ironman van Hawaï? Jan Frodeno

Sebastian Kienle

Patrick Lange

Bart Aernouts

Alistair Brownlee

Iemand anders Jan Frodeno 17%

Sebastian Kienle 0%

Patrick Lange 8%

Bart Aernouts 67%

Alistair Brownlee 8%

Iemand anders 0%