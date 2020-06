Onze man mocht Zanardi interviewen in 2015: “Hij liet een blijvende indruk na, vooral omwille van de mens die tegenover me zat” Joost Custers

21 juni 2020

14u00 1 Sport Italië houdt z’n hart vast voor Alessandro Zanardi (53). De voormalige autocoureur en paralympisch atleet belandde in het ziekenhuis na een ongeluk met zijn handbike. Onze F1-watcher mocht de man ooit interviewen en houdt ook aan een pakkend moment met de Italiaan in de pitlane bijzonder warme herinneringen aan over. “Dat nu juist hij opnieuw door het noodlot moet geraakt worden, is meer dan tragisch.”

Toen ik Alessandro Zanardi in 2015 net voor zijn deelname aan de 24 Uur van Spa kon interviewen, zat er tegenover mij een geweldige sportman, maar ook een groot mens. De Italiaan verloor in 2001 in een verschrikkelijke crash tijdens een IndyCar-race in Duitsland zijn beide benen. Zanardi vocht terug en ging niet alleen weer racen, de man won ondertussen ook vier gouden medailles op de Paralympische zomerspelen en maar liefst 12 gouden medailles op wereldkampioenschappen.

Als autosportjournalist kruis je op 20 jaar honderden mensen en hier en daar blijft er een interview hangen. Jacky Ickx, Fernando Alonso… en nog enkele andere namen staan op het lijstje, maar voor één iemand is er in al die jaren een echt bijzondere plaats gebleven: Alessandro Zanardi. Dat interview met hem in 2015 liet bij mij een indruk na.

Niet vanwege de sportieve aspecten, neen, veel meer nog omwille van de mens die tegenover me zat. De manier waarop Zanardi met zijn lot omgaat en nog meer, hoe de Italiaan in het leven staat. Dat nu juist hij opnieuw door het noodlot moet geraakt worden, is meer dan tragisch.

De Italiaan is niet alleen een vechter, hij doet dat ook op een zeer positieve manier, getuige zijn uitspraak over zijn ongeval in de IndyCar in 2001. “Na het verlies van mijn benen, keek ik niet naar wat ik verloren had, maar naar wat ik nog had.”

Dat soort uitspraken typeert de Italiaanse meervoudige Olympische kampioen. Zo vertelde hij nog tijdens mijn interview in 2015, voor de 24 Uur van Spa: “We leven maar één keer en ik wil alles doen en meemaken. Mijn ongeval is er, dat kan ik niet wegdenken, maar we leven, dus hebben we ook iets te verliezen.”

Zanardi was ook zeer populair bij de autosportfans en sportfans in het algemeen, “omdat ik de hoofdrol speel in enkele feelgood stories, waarvan niemand had durven hopen dat ik ze tot een goed einde zou brengen en het maakt me blij dat ik zoveel mensen heb kunnen inspireren, door wat ik doe, dat motiveert me ook enorm.”

Pakkend moment in de pitlane

Het interview in 2015 kreeg overigens nog een onverwacht einde. Nadien liep ik met mijn toen 7-jarige zoontje door de pitlane (er was geen actie voor de goede orde), en kwamen we aan de box van het Italiaanse ROAL BMW, waar Zanardi zich klaarmaakte, door onder meer zijn speciale prothese aan te doen.

De reactie van mijn zoontje was wat onwennig, iets wat de Italiaan opmerkte. Hij riep ons en stelde voor om Lucas uit te leggen wat een handicap inhoudt, maar op voorwaarde dat ik wat afstand zou bewaren, om volledig de focus van het kind te hebben.

Zanardi spreekt goed Frans, dus de communicatie verliep prima. Hij ging volledig op in zijn uitleg en slaagde er meteen ook in om de aandacht van mijn zoontje volledig in te palmen. Ik volgde, zoals afgesproken, het tafereel vanop een afstand en dat beeld, net dat beeld komt nu terug.

Hoop op herstel

Wat Zanardi toen deed, had niets met PR te maken of met één of ander mediaverhaal. Hij deed het voor een kind om uit te leggen dat een handicap je niet mag tegenhouden om doelen te stellen en ze te behalen.

Dat Alessandro Zanardi als sportman en als mens niet alleen bij mij een indruk naliet, getuigen de duizenden steunbetuigingen en niet enkel uit de sportwereld. Ook de Italiaanse Eerste Minister stuurde een boodschap via Twitter de wereld in.

De toestand van Alessandro Zanardi is ook na de tweede nacht in het ziekenhuis van Siena, stabiel. De Italiaanse atleet liep schedel- en gezichtsfracturen op. Zanardi blijft ondertussen in coma, wordt verdoofd en krijgt beademing.

Ondertussen inspireert hij heel wat mensen verder om ook terug te vechten. Die kracht en energie geven de artsen ook na zijn vreselijk ongeval van vrijdagavond nog hoop op herstel.



