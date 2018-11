Onze journaliste in Doha volgde glansprestatie van Nina Derwael vanaf de eerste rij: “Ze is mentaal onbreekbaar, gegoten in staal” Valerie Hardie in Doha

03 november 2018

08u53 0 Meer Sport Onze journaliste Valerie Hardie volgde de glansprestatie van Nina Derwael gisteren vanaf de eerste rij in Doha. In een commentaarstuk schetst onze journaliste hoe ijzersterk Derwael is op mentaal vlak:

Het was gisteren Allerzielen. Voor de zielenheil van Nina Derwael hoefde je niet te bidden - de 18-jarige gymnaste dwingt haar geluk wel zelf af. Zo zit de Truiense in elkaar.

Nina Derwael noemde zich donderdag na de allroundfinale mentaal sterk - het is een understatement. Derwael is mentaal onbreekbaar, gegoten in staal. Vraag aan haar naasten of trainers welke eigenschap haar het meest typeert en het antwoord is telkens: dat sterk karakter. Laat u niet misleiden door haar spontaniteit of haar schalkse uiterlijk. Derwael weet wat ze wil en dat willetje had ze als kind al. Toen ze tien jaar oud was, zei ze: “Ik ga later naar de Olympische Spelen.” Toen ze elf was, maakte ze een werkje met al haar dromen in. Die zijn intussen allemaal uitgekomen, op één wens na: een olympische medaille.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Nina Derwael

sport