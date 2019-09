Onstopbare Khabib verlengt UFC-titel met nekklem, wederzijds respect na kamp toont dat het ook anders kan GVS

08 september 2019

08u47 0 MMA Khabib Nurmagomedov heeft zijn UFC-titel bij de lichtgewichten verlengd. De Rus rekende in de derde ronde af met de Amerikaan Dustin Poirier, die geen antwoord klaar had op een nekklem. Khabib houdt er 5,8 miljoen euro aan over en is na 28 duels nog steeds ongeslagen in de octagon.

Eén jaar na het beruchte duel tegen Conor McGregor stapte Khabib Nurmagomedov voor het eerst terug in de achthoek. In ‘The Arena’ in Abu Dhabi probeerde de Amerikaan Dustin Poirier de UFC-titel bij de lichtgewichten van hem af te snoepen. Zonder succes, want in ronde drie pakte de man uit Dagestan uit met een rear naked choke - een nekklem. Over en out voor Poirier, Khabib blijft zo met 28 zeges en 0 nederlagen ongeslagen in de Ultimate Fighting Championship (UFC). “Kan überhaupt íémand deze man stoppen?”, vroeg Bleacherreport zich luidop af.

Truitjeswissel

Khabib houdt er 5,8 miljoen euro aan over - drie keer zoveel dan zijn duel met McGregor, maar even opvallend was het respect voor elkaar. Ook na het kamp. “Ik wil niet praten over bullshit guy McGregor. Hem wil ik vergeten. Want in MMA gaat het om respect. Voor iedereen. Dustin en ik lieten zien wat MMA is.” Nadien ruilden de hoofdrolspelers van shirts, waarna Khabib aangaf zijn exemplaar te zullen veilen om geld op te halen voor de stichting van Poirier. Het kan dus ook anders.

