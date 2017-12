Ons eindejaarspanel (aflevering #5): “Alles wat te maken heeft met doping, ik kan zoiets niet goed aanvaarden” Dries Mombert en Frank Dekeyser

09u47 0 Getty Images/ANP/BELGA "Er moet dringend unanimiteit komen over wat de spelregels nu precies zijn." Meer Sport Nog enkele dagen en dan mogen we definitief de bladzijde omdraaien wat betreft het sportjaar 2017. Een jaar waarin Nafi Thiam, Greg Van Avermaet en David Goffin zouden uitblinken. Maar hoe beleefden andere prominenten uit het wereldje de sportieve prestaties van dit jaar? Wij legden een panel (ex-)sporters op de rooster aan de hand van tien vragen. Als vijfde in het rijtje: wie of wat is sportief gezien de internationale tegenvaller van het jaar?

Sabine Appelmans (ex-tennisster): "Dopingperikelen stellen me diep teleur"

"Het is jammer, maar het feit dat doping nog altijd zo'n groot gegeven is in de sportwereld stelt me diep teleur. Ik heb het daarbij vooral over de Russische dopingproblematiek. De genomen maatregelen (geen Russiche atleten op de Winterspelen, tenzij onder neutrale vlag, nvdr) zijn gelukkig wel een goeie zaak."

Jean-Marie Dedecker (ex-judocoach): "Gatlin leert het maar niet"



"Dan kijk ook ik naar de gedopeerden en dan kom ik uit bij Gatlin en Chris Froome. Vooral die eerste leert het maar niet. Triestig."

Marc Degryse (ex-voetballer): "Straffen kunnen niet zwaar genoeg zijn"

"Ik constateer dat er nog steeds sporters betrapt worden op doping. Zoals in Rusland waar de regering het zelf organiseerde. Nu is er Froome - ook al is hij nog niet veroordeeld - en moet Gatlin zijn trainer ontslaan. Al die negatieve verhalen. In mijn ogen kunnen de straffen niet zwaar genoeg zijn als je betrapt wordt."

Johan Museeuw (ex-wielrenner): "Te vroeg om uitspraken te doen over Froome"

"Ik spreek me niet graag uit over teleurstellingen. Het moet al heel erg zijn vooraleer ik een sporter als tegenvaller van het jaar bestempel. Ook de vermeende dopingplas van Froome. Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen."

Dominique Monami (ex-tennisster): "Armstrong die terugkeert naar de Ronde van Vlaanderen, dat vind ik niet kunnen"

"Alles wat te maken heeft met doping. Daar heb ik een hekel aan. Zoals de situatie met Froome momenteel. Ik kan zoiets niet goed aanvaarden, het is tegen mijn principes. Zoveel mensen bedriegen.... Ook Armstrong die naar de Ronde van Vlaanderen zou komen, vond ik niet kunnen."

Ingrid Berghmans (ex-judoka): Dopingperikelen rond Gatlin en Froome zeer jammer"

Voor mij zijn dat de dopingperikelen rond Justin Gatlin en Chris Froome. Twee uithangborden van hun sport, ik vind dat zeer jammer."

Tomas Van den Spiegel (ex-basketter): Doe mij maar de motor van McLaren"

"De Honda-motor van McLaren (en dus ook van Stoffel Vandoorne)."

José De Cauwer (ex-wielerbondscoach): "Graag meer unanimiteit over wat wel kan en niet kan"

"Ik denk in eerste instantie aan de dopingverhalen die blijven de kop opsteken. En dan vind ik dat de spelregels eindelijk eens duidelijk moeten worden vastgelegd. Unanimiteit en uniformiteit over wat kan en wat niet kan is in deze kwestie heel belangrijk. Laat dat een goed voornemen zijn voor 2018."

