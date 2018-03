Ongeslagen Wilder daagt Joshua opnieuw uit: “Ik zal naar je achtertuin komen. Ik ben beste zwaargewicht ter wereld” XC

02 maart 2018

08u11

Bron: Daily Mail 4 Meer Sport De Amerikaanse bokser Deontay Wilder verdedigt morgen zijn WBC-titel tegen Luis Ortiz. Serieuze kamp, al zit Wilder al met zijn gedachten bij een mogelijk gevecht tegen Anthony Joshua. “Als ik klaar ben met Ortiz, is het tijd voor een duel met Joshua. Het wordt het grootste gevecht van onze generatie.”

In november liet de ongeslagen Wilder reeds van zich horen. De Amerikaan mepte toen Bermane Stiverne KO in de eerste ronde en had het na afloop enkel over Joshua. “Ga jij de uitdaging aan? Ik wacht al lange tijd op deze kamp. Ik weet dat ik de beste ben, maar ben jij klaar om tegen mij te vechten?”, klonk het strijdvaardig. Inmiddels zijn er onderhandelingen gebeurd, maar beide partijen komen door de geldverdeling vooralsnog niet overeen.

Zonde, vindt Wilder. Die laatste won tevens al zijn 39 kampen, waarvan liefst 38 met KO. Kortom: dé man die Joshua het leven zuur kan maken in de ring. “Je weet dat ik op elk moment klaar ben om te vechten. Ik zal zelfs naar je geboorteplaats én achtertuin komen. Ik hou van Engeland, ik ben er meteen thuis”, aldus Wilder.

“Ik heb altijd gezegd dat ik de beste ben. Ik heb niemand nodig om in mij te geloven. Maar ik wil bewijzen dat ik de beste bokser van de zwaargewichten ben. Ik ben de gemeenste man ter wereld. Geen excuses, de beste moet tegen de beste vechten. Geef de fans wat ze willen zien.”

En of de fans een duel tussen Wilder en Joshua willen. De Brit heeft in elk geval nog een geweldige kamp voor de boeg. Op 31 maart neemt Joshua het op tegen Joseph Parker. De Nieuw-Zeelander is ongeslagen in zijn 24 professionele gevechten, achttien keer won hij op knock-out. Niet min.

Parker is tevens sinds eind 2016 de wereldkampioen van de WBO (World Boxing Organization). Toch blijft Joshua dé favoriet. De Brit is de titelhouder bij de boksbonden WBA (World Boxing Association) en IBF (International Boxing Federation), én won al zijn twintig gevechten als prof op knock-out.