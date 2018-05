Olympische zwemkampioen achter tralies? Braziliaans gerecht vervolgt Ryan Lochte na verzonnen overval Redactie

12 mei 2018

09u11

12 mei 2018

Het parket van Rio de Janeiro heeft klacht ingediend tegen de Amerikaanse zwemmer en meervoudig Olympisch kampioen Ryan Lochte na zijn verzonnen overval tijdens de Olympische Spelen van 2016 in de Braziliaanse stad. Dat hebben de lokale autoriteiten bekendgemaakt. De 33-jarige Lochte werd eerder in de affaire door een Braziliaanse rechter in beroep gezuiverd.

Het parket liet weten dat Lochte een gevangenisstraf van een tot zes maanden riskeert. Ook is het mogelijk dat de zwemmer een boete krijgt.

Lochte en zijn ploegmakkers van de Amerikaanse 4x200m-ploeg beweerden na afloop van een avondje stappen in Rio - na het behalen van hun gouden medaille - overvallen te zijn geweest door valse politieagenten toen ze met een taxi terugkeerden naar het olympisch dorp. Uit camerabeelden bleek echter niet alleen dat de overval verzonnen was, maar dat de Amerikanen zelf een toilet in het tankstation hadden vernield. Dit lokte heel wat verontwaardigde reacties uit, en het Amerikaans Olympisch Comité legde Lochte in september 2016 een schorsing van tien maanden op. In augustus vorig jaar vierde hij zijn terugkeer.