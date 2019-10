Olympische teamdroom nu héél dichtbij voor Derwael en co: topland Japan strandt op één honderdste (!) achter België Bart Fieremans in Duitsland

05 oktober 2019

15u50 0 WK turnen De olympische teamdroom van de Belgische gymnastes is nu wel héél dichtbij. Topland Japan - op papier veel sterker dan België - deed het deze namiddag in de kwalificaties niet al te best en finishte in de landenranking net achter België. En of het close was: België haalde één honderdste punt meer. Zonder grote stunt van Hongarije en Zwitserland – die vanaf 18 uur turnen – heeft België zijn begeerde teamticket beet.

In de tussenstand van de landenranking bezet België halfweg de tweede kwalificatiedag de achtste plaats. Maar de absolute topturnnaties Rusland, Brazilië en de Verenigde Staten komen nog aan de bak en eindigen in principe altijd voor België. Zo schuift België achteruit naar de elfde plaats, maar dan nog heeft ons land één plek marge om in de begeerde top-12 te eindigen die een olympisch teamticket garandeert. Mocht Japan België zoals verwacht voorgebleven zijn, zou de spanning voor België als twaalfde nog hoger oplopen in de wetenschap dat één stunt van een land zoals Zwitserland of Hongarije deze avond de droom alsnog kan dwarsbomen.

Nu heeft België extra ademruimte. Derwael en co. volgen de resultaten vandaag met argusogen. En ze zullen wel een gilletje gedaan hebben toen de Japanse turnsters op de balk – het meest stresserende toestel – hun oefening niet echt stabiel uitvoerden en uiteindelijk één honderdste punt te kort kwamen op België. Met deze verzachtende omstandigheid voor Japan: in Stuttgart ontbreekt hun ‘big star’ Mai Murakami door een blessure. Murakami was vorig jaar op het WK in Doha nog het nummer twee in de allroundfinale, en op het WK in 2017 kroonde ze zich tot kampioen op de vloer.

