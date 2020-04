Wereldatletiekbond schort olympische kwalificatieperiode op tot 1 december, Berings “ziet geen enkele logische verklaring” Redactie

07 april 2020

21u06

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Wereldatletiekbond World Athletics schort de kwalificatieperiode voor de Olympische Spelen van komend jaar in de Japanse hoofdstad Tokio op tot en met 30 november, zo werd dinsdag beslist na een overlegronde met de atletencommissie, ligavoorzitters en het Council.

Gedurende deze periode tellen de behaalde resultaten in competities, op voorwaarde dat er wedstrijden kunnen doorgaan, niet mee in de olympische kwalificaties en de World Rankings, die eveneens tijdelijk worden opgeschort. Concreet komen hiermee vooral de atleten die nog geen olympisch minimum wisten te behalen in de problemen. World Athletics wil echter vermijden dat atleten benadeeld worden, omdat niet overal ter wereld de competities gelijktijdig zullen worden opgestart. Competitieresultaten blijven echter wel officieel gelden en kunnen ook in aanmerking komen voor wereldrecords.

Afhankelijk van de situatie wereldwijd zal de kwalificatieperiode op 1 december opnieuw van start gaan en lopen tot 29 juni 2021, op uitzondering van de 50 km snelwandelen en de marathon. In die twee disciplines hebben atleten tijd tot 31 mei 2021 om een ticket voor Tokio te veroveren. In totaal zullen de kwalificaties, die reeds in 2019 gestart zijn, vier maanden langer duren dan voorzien was. "Deze opschorting geeft meer zekerheid aan atleten, wat betreft planning en voorbereiding", klinkt het bij voorzitter Sebastian Coe. "Het is een faire beslissing gezien het verschil in competitiemogelijkheden voor atleten, die vaak te kampen hebben met reisrestricties.”

Berings: “Zie geen enkele logische verklaring”

Eline Berings is niet te spreken over de beslissing van wereldatletiekbond World Athletics om de olympische kwalificaties op te schorten tot 1 december. De hordeloopster hoopte komende zomer haar olympische kwalificatie af te dwingen.

“Dat ze de World Rankings opschorten, snap ik”, steekt Berings van wal. “Die zouden volledig scheef getrokken worden als er wedstrijden zouden zijn in het ene continent en niet in het andere. Maar dat ze de klassieke limieten niet laten doorlopen deze zomer, daar zie ik geen enkele logische verklaring voor.” Limieten uit 2019 tellen wel nog mee voor de Spelen in 2021. “Maar zeg nu zelf: wie maakt de beste kans in Tokio? Iemand die de limiet in 2019 liep, of iemand die het in 2020 deed?”, aldus de hordeloopster.

Het is vooral de onduidelijkheid die volgens Berings problematisch is. “Die constante ongerustheid, daar maak ik me als sportpsychologe zorgen om. Zo lang er een kans is op wedstrijden, gaan topsporters ervoor blijven trainen. Zo zijn wij. Bovendien hebben velen er, zoals ik, baat bij omdat we proberen ondersteuning af te dwingen. Als ze nu een streep door het hele seizoen zouden trekken, zou ik deze beslissing wel begrijpen. Ze moeten keuzes maken. Zo kan het niet blijven duren. We moeten constant onze doelen bijstellen en dat is zwaar. Stel je voor dat ik in augustus Europees kampioen word in een Belgisch record, maar niet naar de Spelen mag. Dat is toch absurd?”

Toen de Spelen wegvielen in 2020, stelde Berings zich als doel om er zich in de zomer voor te proberen kwalificeren. “Daarom trainde ik volop door, maar nu zal ik toch een drietal dagen nodig hebben om alles opnieuw te plaatsen. We hebben een reden nodig om hard te blijven trainen.”