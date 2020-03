Wat nu? Uitgestelde Spelen sturen plannen van deze sportveteranen flink in de war Redactie

24 maart 2020

14u39 0 Olympische Spelen Het uitstel van de Olympische Spelen in Tokio zaait veel onzekerheid. Voor verschillende atleten moesten de Spelen de kers op de taart zijn na een memorabele carrière, maar wat nu? 2020 was immers voor velen misschien wel de laatste kans op olympisch eremetaal.

Ann Wauters

Voor Ann Wauters moesten de Spelen in Tokio de bekroning van een glorieuze carrière worden. De 39-jarige Wauters - in oktober wordt ze 40 - zou in de zomer van 2020 eindelijk de kans krijgen om te proeven van olympisch basketbal, waarna ze een punt zou zetten achter haar loopbaan. Maar die droom krijgt een flinke dreun nu de Spelen uitgesteld worden. Wauters gaf eerder al aan dat uitstel van de Spelen “een klein drama zou zijn” voor haar.

Pieter Timmers

Net als Wauters zou ook zwemmer Pieter Timmers in Tokio voor de laatste keer in het water duiken. Voor Timmers - die in Rio nog zilver behaalde op de 100 meter vrije slag - dreigt nu een afscheid in mineur. De Limburger kondigde immers al aan dat hij er niet bij zou zijn, moesten de Spelen een jaar uitgesteld worden. “Er is het fysieke aspect, maar ook het mentale en praktische. Ik wil met een andere job beginnen, ik heb een jonge dochter die ik meer wil zien, we gaan verhuizen...”, vertelde hij daar al over.

Dirk Van Tichelt

Judoka Dirk Van Tichelt wist nog geen ticket voor Tokio te versieren. Die uitdaging is door het coronavirus nog een pakje moeilijker geworden, nu zowat alle kwalificatietoernooien afgelast worden. In die zin biedt een jaar uitstel voor de 35-jarige Van Tichelt kansen, maar dan is de Antwerpenaar ook weer een jaartje ouder. De bronzen medaille van Rio zei recent het officiële verdict omtrent uitstel van de Spelen af te wachten, alvorens te beslissen om al dan niet verder te doen. Nu de Spelen zeker uitgesteld worden, is het afwachten tot welk besluit hij komt.

Eline Berings

Ook de 33-jarige Eline Berings hoopte na Tokio haar spikes op te bergen met een knalprestatie, maar door het uitstel van de Spelen zal ze daar nog een jaartje langer op moeten wachten. De Gentse laat nog in het midden of ze haar loopbaan nog rekt tot Tokio 2020 plaatsvindt. Berings deed één keer eerder mee aan de Olympische Spelen. In 2012 bereikte ze in Londen de halve finale.

Simone Biles

Pas 23 is ze, maar toch was het plan van Simone Biles om na de Spelen van Tokio haar turnpak aan de haak te hangen. Nu de Spelen uitgesteld worden, is het afwachten of ze bereid is om er nog een jaar bij te doen. De Amerikaanse is een van de beste turnsters aller tijden en zou komende zomer de oudste gymnaste ooit geweest zijn die meedoet aan de Spelen. Bij haar olympisch debuut in Rio vier jaar geleden verzamelde ze maar liefst vier gouden medailles.

Roger Federer en Serena Williams

Twee absolute grootheden van het tennis. Voor zowel Federer als Williams tikt de tijd niet in het voordeel. Williams pakte tijdens haar carrière al olympisch goud in het enkel- en het dubbelspel, Federer pakte in Peking de gouden plak in het dubbelspel. In 2012 moest de Zwitser in Londen vrede nemen met zilver, nadat thuisspeler Murray in de finale te sterk bleek. Beide legendes zijn 38, een jaar uitstel verhoogt hun kansen op winst zeker niet.

Justin Gatlin

De 38-jarige sprinter kondigde vorig jaar aan dat de Spelen van Tokio het eindpunt van zijn carrière zouden zijn. De Amerikaan wilde in 2020 afzwaaien met olympisch goud, maar dat plan lijkt richting prullenmand te kunnen. Doet hij nog een jaartje extra door om de Spelen te halen? Gatlin zou een punt zetten achter een controversiële carrière, waarin hij goud pakte op de 100 meter in Athene. Daarna stond hij maar liefst acht jaar langs de kant met een dopingschorsing. In 2012 maakte hij zijn comeback met brons, Gatlin stuitte in Londen op een oppermachtige Usain Bolt. In Rio moest de Amerikaan tevreden zijn met zilver.

