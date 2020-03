Waar is de sneeuw naartoe? Fotografisch project met snowboarders brengt ernst klimaatverandering in beeld CPG

25 maart 2020

13u49 0 Meer sport Merkwaardige beelden van snowboardgebieden wereldwijd. Landschappen die normaal gezien bedekt zijn met sneeuw, zien er allesbehalve wit uit. De organisaties achter de foto’s willen de mensen bewust maken van de klimaatveranderingen die zich overal in de wereld voordoen.

Virta Ltd, een oplaadbedrijf voor elektrische voertuigen en Protect Our Winters (POW), een klimaatbewuste organisatie, hebben het gebrek aan sneeuw in grote delen van de wereld - waaronder de Finse hoofdstad Helsinki - onder de aandacht gebracht in de vorm van een fotografisch project. “Een paar jaar geleden was ik hier in Finland nog snowboarders in volle actie aan het fotograferen, nu is dat jammer genoeg niet meer het geval”, klinkt het bij Ville Vappula, de fotograaf achter het project. “Helsinki was altijd de ideale locatie om winterse taferelen in beeld te brengen, het contrast met een paar jaar later is enorm groot. Ik heb geprobeerd om de ‘voor en na’-foto’s zo identiek mogelijk te maken. Het is best schokkend om vast te stellen dat het klimaat op die tijd helemaal veranderd is.”

“Virta’s doel is om een bijdrage te leveren aan het verminderen van de klimaatverandering, door elektrische voertuigen een onderdeel van het energiesysteem te maken. Transport is namelijk een sector waarin de uitstoot van broeikasgassen in korte tijd drastisch verlaagd kan worden - de oplossingen zijn er zelfs al”, vertelt Elias Pöyry, Vice-CEO van Virta.

Het project leverde uiteindelijk enkele opvallende foto’s op van snowboarders die na zoveel jaar opnieuw naar populaire snowboardgebieden trekken onder de klimaatomstandigheden van hoe ze nu zijn. De originele foto’s zijn meestal gemaakt in februari 2012, de nieuwe in februari 2020.