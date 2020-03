Voorzitter Frans olympisch comité: “Coronapiek moet eind mei voorbij zijn als Spelen willen doorgaan" Redactie

16 maart 2020

22u06

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Tenzij het hoogtepunt van de coronacrisis eind mei achter de rug is, zullen er geen Olympische Spelen worden gehouden. Dat meent althans de voorzitter van het Frans Olympisch Comité, Denis Masseglia.

"Als we eind mei nog altijd in de crisis zitten, dan zie ik niet in hoe de Spelen (op tijd) kunnen doorgaan. Als de piek voorbij is en de situatie verbetert, zullen de vragen komen over wie zich kwalificeert. Maar we zullen dan de minst slechte oplossing vinden", vertelde Masseglia aan Reuters. Het begin van de Olympische Spelen in Tokio is voorzien op 24 juli.

Masseglia, sinds 2009 voorzitter van het Frans Olympisch Comité, is net terug van een werkbezoek aan Japan en heeft lof voor de manier waarop de lokale bevolking met het virus omgaat. "Men is er extreem voorzichtig. Er zijn overal gepaste gels, mensen dragen maskers, iedereen is er bijna normaal aan het werk."

In Japan zijn er zo'n 900 besmettingen vastgesteld. Dat is een pak minder dan in Italië, het Europese land dat het hardst is getroffen en al 28.000 positieve gevallen registreerde. Dinsdag en woensdag organiseert het Internationaal Olympisch Comité (IOC) telefonische conferenties met sportfederaties en nationale bonden over de coronacrisis.