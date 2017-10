Voorzitter Braziliaans Olympisch Comité opgepakt XC

14u38

Bron: Belga 0 AP Olympische Spelen Carlos Nuzman, de voorzitter van het Braziliaans Olympische Comité en indertijd organisatiehoofd van de Spelen van 2016 in Rio, is opgepakt. Dat heeft de Brazilaanse politie vandaag bekendgemaakt. De ordediensten verdenken de 75-jarige Nuzman van corruptie, witwaspraktijken en deelname aan een criminele organisatie.

Begin vorige maand voerde de politie ook al een huiszoeking uit bij Carlos Nuzman, omdat ze vermoedde dat de organisatoren van Rio 2016 stemmen gekocht hadden van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om het vierjaarlijks sportevenement naar Brazilië te halen.



In maart lekten in de Franse pers berichten uit over mogelijke corruptie bij de toekenning van de Spelen 2016 aan Rio. Zo zou eind september 2009, drie dagen voor de definitieve stemming, de Braziliaanse zakenman Arthur Cesar de Menezes Soares Filho 1,5 miljoen dollar hebben overgeschreven op de rekening van Papa Massata Diack. Die laatste is de zoon van Lamine Diack, destijds een invloedrijk lid van het IOC en voorzitter van de Internationale Atletiekfederatie (IAAF). Hij zou het bedrag gestort hebben in opdracht van Sergio Cabral, de toenmalige gouverneur van de staat Rio.



De speurders vermoeden dat het geld gebruikt is om de stemprocedure te beïnvloeden. Lamine en Papa Massata Diack hebben immers geen onbesproken verleden. Lamine is in Frankrijk beschuldigd van witwaspraktijken en corruptie, tegen Papa Massata loopt er een internationaal aanhoudingsbevel voor fraude, corruptie en witwaspraktijken.