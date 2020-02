Vooraanstaand IOC-lid over het coronagevaar voor de Spelen: “Twee maanden voor de start moet duidelijk zijn of de situatie onder controle is” DMM

27 februari 2020

09u11

Bron: ANP/BELGA 0 Olympische Spelen Het coronavirus blijft ook de sportwereld in zijn grip houden. Een reeks internationale badmintontoernooien zijn afgelast, twee Italiaanse golfers in Oman zijn in quarantaine geplaatst én - last but not least - is er een vooraanstaand IOC-lid dat nadenkt over uitstel van de Olympische Spelen, als de wereldgezondheid echt in gevaar zou zijn.

Dick Pound, een van de langstzittende leden van het Internationaal Olympisch Comité, wil niets liever dan de Olympische Spelen laten doorgaan, maar de Canadees is wel realistisch. Als de wereldgezondheid werkelijk in gevaar is door het coronavirus, moeten de Olympische Spelen volgens Pound worden geschrapt. Het mondiale sportevenement zou dan volgens zijn voorstel met een jaar uitgesteld worden.

Pound denkt dat een snel besluit nog niet nodig is. “Drie tot twee maanden voor de opening moet wel duidelijk zijn of de situatie voldoende onder controle is. Maar laat helder zijn dat wij er alles aan doen om de Spelen door te laten gaan en we de sporters in Tokio willen zien vanaf 24 juli.”

De Canadese bestuurder, voormalig vicevoorzitter van het IOC, ziet de ernst in van de situatie. “Het virus verspreidt zich gemakkelijk en dat is verontrustend, maar we zitten wel op het hoogtepunt van het griepseizoen. Meestal neemt het af in de warmere maanden, dus in april of mei kan het al voorbij zijn.”

De Spelen opschorten naar een latere periode in het jaar is onwenselijk, meent Pound. “Dat bijt te veel met de overvolle sportkalender. Ik zou pleiten voor uitstel met een jaar.”

Twee Italiaanse golfers in quarantaine geplaatst

Ondertussen zijn met Lorenzo Gagli en Edoardo Molinari twee Italiaanse golfers in quarantaine geplaatst. Het duo zou vandaag normaal uit komen op de Oman Open in Muscat - waar ook Belgen Nicolas Colsaerts, Thomas Detry en Thomas Pieters starten. Uit vrees voor het coronavirus kunnen de twee niet aan het toernooi deelnemen. Ze zullen wellicht een week in afzondering moeten blijven.

De 34-jarige Gagli komt uit Firenze, de 39-jarige Molinari uit Turijn, twee steden in het door het nieuwe virus getroffen noorden van Italië. Gagli had recent een griepje, Molinari, de oudere broer van voormalig British Open-winnaar Francesco Molinari, is zijn kamergenoot in Oman.

“Dit valt niet uit te leggen”, klaagde Gagli. “Als er echt besmettingsgevaar zou zijn, moeten ze inmiddels tientallen golfers in quarantaine plaatsen en het toernooi afgelasten.” “Dit is ver overdreven voorzichtigheid van de organisatie”, vindt Marco Durante van de Italiaanse golffederatie ervan. “Alleen omdat Gagli tien dagen geleden een beetje koorts had.”

Internationale badmintonfederatie gelast toernooien in Duitsland en Polen af

In het badminton zijn de Duitse Open (3-8 maart) en de Poolse Open (26-29 maart) badminton afgelast. Op beide toernooien waren punten te verdienen met het oog op kwalificatie voor de Olympische Spelen in Tokio. Eerder werd het Vietnam International Challenge, ook een olympisch kwalificatietoernooi, uitgesteld naar begin juni.