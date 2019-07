Vliegende auto en een alleswetende robot: met deze ongeziene futuristische snufjes wil Tokio 2020 uitpakken GVS

24 juli 2019

10u00

Bron: Sunsport 0 Olympische Spelen Van vliegende auto’s over robots die je door het evenement gidsen tot stadions die bestendig zijn tegen aardbevingen. Tokio wil groots maar vooral futuristisch uitpakken op de Olympische Spelen van volgend jaar. SunSport claimt precies te weten met welke snufjes Japan wil pralen.

Binnen exact één jaar starten de Olympische Spelen in Tokio. Japan liet eerder al weten er alles aan te zullen doen om Rio 2016 de loef af te steken. Stilaan wordt ook duidelijk hoe het Aziatische land daarin wil slagen: niet geheel verrassend via ongeziene technologie. Volgens SunSport wordt Tokio 2020 een futuristisch festijn.

Te beginnen op de openingsceremonie. Ondanks de organisatoren alle plannen voor vrijdag 24 juli 2020 angstvallig proberen geheim te houden, maken sommige websites op basis van interne rapporten gewag van een flinke stunt. Zo werkt de Japanse autofabrikant Toyota aan een vliegende auto die een atleet mét de olympische fakkel zou vervoeren. De wagen zou op een spectaculaire manier de arena binnenvliegen, om de 29ste editie officieel op gang te trappen. Toyota werkt al jaren aan het concept van de vliegende wagen en heeft er alle vertrouwen in om binnen een termijn van één jaar de technologie volledig én veilig op punt te stellen.

Aardbevingen

Maar Tokio wil met zoveel meer uitpakken. Japan krijgt wel vaker te kampen met aardbevingen, maar toeschouwers die afzakken naar het grootse gebeuren hoeven zich geen zorgen te maken. Toch niet als ze in één van de tempels vertoeven. Alle stadions, waaronder de Ariake Arena en het New National Stadium, zijn immers bestendig tegen de schokken. Bridgestone Corporation, een bedrijf gespecialiseerd in het maken van rubber, bracht immers hypermoderne seismische isolatie-lagers aan onder de daken. Elke beving wordt zo vakkundig in de kiem gesmoord.

Mocht er toch iets fout zijn gelopen met het ontwerp, is Tokio voorbereid op een ramp. De gangen op de tweede en derde verdieping kunnen dienen als schuilplaats. Bovendien voorzien de stadions opslagplaatsen met water en voedingsmiddelen. 80.000 mensen kunnen zo minstens één dag de penibele situatie overbruggen.

Toiletten

Het New National Stadium - waar de openings- en sluitingsceremonie worden gehouden - pakt uit met een extra ‘folieke’. Omdat de zomerse temperaturen in Tokio kunnen oplopen tot 35 graden, worden er 185 grote airco’s geïnstalleerd. Zowel de atleten op het veld als de fans er rond staan zo een pak minder in het zweet. Hoeft het te verbazen dat het stadion een prijskaartje van liefst 1,15 miljard euro draagt?

En dan zijn er uiteraard nog de robots. Arisa, een dame van 1,80m groot, moet het pronkstuk worden van de vooruitstrevende Japanse robottechnologie. In vier verschillende talen - Japans, Engels, Koreaans en Chinees - is zij in staat om het programma van de dag voor te lezen, de dichtstbijzijnde toiletten aan te duiden of informatie te delen over Tokio en zijn geschiedenis. Ook in de stadions zullen robots veelvuldig worden ingezet. Ze moeten de aanwezigen naar het juiste zitje brengen, drank-en etenswaren verkopen of rolstoelgebruikers begeleiden. Nu nog 366 dagen wachten om te weten of Japan wel degelijk in al deze futuristische snufjes slaagt.

