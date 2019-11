Vijf Belgische renners mogen deelnemen aan olympische wegrit, Belgische dames krijgen drie tickets Redactie

18 november 2019

15u38 1 Olympische Spelen Er mogen volgend jaar vijf Belgische renners en drie Belgische rensters deelnemen aan de wegritten op de Olympische Spelen in Tokio. Dat maakte de Internationale Wielerunie (UCI) bekend.

In Tokio wordt volgende zomer een opvolger voor Greg Van Avermaet gezocht. ‘Gouden Greg’ won in 2016 de wegrit op de Spelen in Rio en vijf Belgen mogen in Tokio proberen om opnieuw voor Belgisch succes te zorgen. Van die vijf renners zullen er twee een gooi mogen doen naar een medaille in de olympische tijdrit. Voor die twee tickets zijn met onder anderen Remco Evenepoel, Victor Campenaerts en Wout van Aert wel wat gegadigden.

Als Europees kampioen en vicewereldkampioen tijdrijden voldeed Evenepoel al aan de voorwaarden voor olympische deelname. Werelduurrecordhouder Victor Campenaerts is niet zeker van de Spelen nadat hij forfait gaf voor het EK tijdrijden (waar top vijf nodig was, red.) en de top acht niet haalde op het WK na een valpartij en materiaalpech.

Bij de dames mogen drie landgenotes deelnemen aan de wegrit, zo maakte de UCI ook bekend. Eén renster zal de Belgische trui verdedigen in de tijdrit.

Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) moet voor 15 december 2019 laten weten hoeveel quotaplaatsen zullen gebruikt worden. Nadien zal de UCI de overblijvende quotaplaatsen toewijzen.

Athletes' quotas for Road Cycling events at the Tokyo 2020 Olympic Games https://t.co/GnsTOFzgUA #Tokyo2020 pic.twitter.com/BaDDKMeXCB UCI_media(@ UCI_media) link