Verschillende kwalificatietoernooien verplaatst of afgelast, organisatoren maken zich zorgen over invloed coronavirus op Olympische Spelen DMM

08 februari 2020

08u58

Bron: Newsweek 1 Olympische Spelen Het coronavirus houdt de wereld in z’n ban. Nu zou de ziekte ook zijn invloed kunnen hebben op de Olympische Spelen in Tokio. Al verzekert het organiserend comité dat er van een afgelasting absoluut geen sprake is.

In België blijft het voorlopig bij één besmette patiënt, maar aan de andere kant van de wereld neemt het coronavirus andere proporties aan. In China zijn 25.000 mensen besmet met de ziekte. In Japan zijn er volgens de laatste cijfers 45 gevallen, waarvan 20 patiënten zich op een cruiseship bevinden. Alle 3.700 opvarenden moeten in quarantaine aan boord blijven.

In totaal kostte het coronavirus nu al het leven aan een kleine 500 mensen volgens Wereldgezondheids-organisatie (WHO). De ziekte is door het WHO intussen bestempeld als ‘global public health emergency’ en dat zorgt voor extra zorgen bij de organisatoren van de Olympische Spelen. Zo zijn verschillende kwalificatietoernooien in het badminton, basket, boksen en voetbal verplaatst of afgelast.

Tot een afgelasting van de Spelen zal het voorlopig niet komen, verzekerde Shinzo Abe, de eerste minister van Japan. “Ik wil duidelijk maken dat er geen gesprekken of plannen lopen tussen de verschillende organiserende organen om de Spelen uit te stellen. Ook al heeft de Wereldgezondheidsorganisatie nu de noodtoestand rond de epidemie uitgeroepen.”

“Ik hoop dat de ziekte zo snel mogelijk een halt wordt toegeroepen”, gaat Abe verder. “We plannen wel om samen te werken met het Internationaal Olympisch Comité (IOC), het Internationaal Paralymisch Comité (IPC), de regering en de stad Tokio om te bekijken hoe we de gevolgen van de ziekte op de organisatie van de Spelen kunnen beperken”, aldus Abe.

In Japan is intussen een werkgroep opgezet om de situatie van het coronavirus en de mogelijke invloed op de Olympische Spelen op te volgen. “We hopen dat de ziekte een snelle dood zal sterven en dat we de Olympische en Paralympische Spelen zo goed mogelijk kunnen voorbereiden", vertelt Saburo Kawabuchi, burgemeester van het atletendorp. “In het ideale geval moeten de atleten zich hier enkel zorgen maken om hun eigen presteren.”

Het IOC zelf liet in een statement aan Newsweek weten dat de Spelen zeker niét op de helling staan. “We hebben nog geen moment gepraat over het afgelasten van Tokio 2020. “Het IOC staat in contact met de WHO en heeft ook eigen medische experten hiervoor aangesteld. We hebben er alle vertrouwen in dat de autoriteiten in China en Japan de juiste maatregelen nemen om met de situatie om te gaan.”

“De voorbereidingen op Spelen gaan door zoals gepland en we kijken uit naar een nieuwe evaluatie van het project eind februari”, gaat het IOC tot slot verder. Ugur Erdener, lid van het IOC, omschreef het iets minder genuanceerd. “Het coronavirus heeft niets te maken met de Olymische Spelen, deze epidemie zal Tokio 2020 niet tegenhouden.”