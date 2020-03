Verliep toekenning Spelen aan Tokio wel eerlijk? Japanse zakenman kreeg miljoenen om invloedrijke mensen te overtuigen ABD

Bron: Reuters 0 Olympische Spelen De toekenningsprocedure van de Olympische Spelen aan Tokio staat ter discussie. Persbureau Reuters heeft financiële documenten van de Japanse bidcommissie ingezien. Daarin staan onder meer forse betalingen - het gaat over miljoenen - vermeld aan een Japanse zakenman, Haruyuki Takahashi, en aan een instelling met ex-premier Yoshiro Mori aan het hoofd, de huidige voorzitter van het Japanse organisatiecomité.

Amper een dag na de officiële bekendmaking van de nieuwe data voor de dit jaar uitgestelde Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021) komt persbureau Reuters met opvallend nieuws. Zakenman Takahashi, voormalig directeur van het reclamebureau Dentsu Inc, ontving in 2013 ongeveer 7,5 miljoen euro van de Japanse bidcommissie. Hij verrichtte daarvoor ‘werkzaamheden in het lobbycircuit’ om de Zomerspelen naar Tokio te halen.

Zijn ‘hoofdtarget’ was voormalig voorzitter van wereld-atletiekbond Lamine Diack. Takahashi geeft zelf toe dat hij de Senegalees geschenken gaf zoals digitale camera’s en horloges. “Je kunt niet met lege handen toekomen bij zulke gesprekken, dat weet iedereen. Ik werd betaald om te dineren met mensen die ‘de zaak’ konden vooruithelpen. Maar ik heb nooit iemand omgekocht”, aldus Takahashi. Pittig detail: Diack is op dit moment het onderwerp van een Frans onderzoek naar omkoping rond Tokio 2020. Hij zou eerder ook een cheque van 1,8 miljoen euro ontvangen hebben om Rio te steunen als gaststad voor de Spelen van 2016. Diack ontkent alles.

Onderzoek toont ook aan dat de bidcommissie ruim 42.000 euro betaalde aan het horlogebedrijf Seiko Watch. “Op door de Japanners georganiseerde feestjes werden vaak horloges cadeau gedaan”, vertelt een official aan Reuters.

Ook opvallend: de vzw van gewezen premier Yoshiro Mori ontving een bedrag van 1,3 miljoen euro van de bidcommissie. Hiervoor zou het bedrijf voornamelijk “internationale informatie hebben geanalyseerd”, aldus een woordvoerder van Mori. Toen Japan de Spelen, die de Japanse belastingbetaler al bijna 12 miljard euro kostte, binnenhaalde, werd Mori aangeduid als voorzitter van het organisatiecomité. Zakenman Takahashi mocht toetreden tot de Raad van Bestuur van het organisatiecomité.