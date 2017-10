Verenigde Staten willen ook Winterspelen organiseren in 2026 of 2030 DMM

Bron: Belga 0 AP Olympische Spelen De Verenigde Staten hebben interesse om de organisatie van de Winterspelen in 2026 of 2030 op zich te nemen. Dat bevestigde het Amerikaans Olympisch Comité (USOC) vandaag. In 2028 verwelkomt de VS ook al de Zomerspelen in Los Angeles.

"We zijn inderdaad geïnteresseerd in het organiseren van de Winterspelen", verklaarde USOC-voorzitter Larry Probst in de marge van een bijeenkomst in Colorado Springs, waar de kandidatuur besproken werd. "Een ideaal scenario zou 2030 zijn, zodat we ons eerst nog ten volle op LA 2028 kunnen concentreren."



Het Amerikaans Olympisch Comité hoopt er op dat het IOC de Winterspelen van 2026 en 2030 gezamenlijk uitdeelt, zoals ook het geval was met de Zomerspelen van 2024 en 2028. Op die manier zou de toewijzing al in maart 2018 kunnen gebeuren.



Onder meer Denver, Reno-Tahoe en Salt Lake City, gastheer van de laatste Winterspelen in de Verenigde Staten in 2002, lieten hun interesse al blijken als gaststad.





