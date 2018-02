Vanreusel maakt lelijke val in afdaling combiné: "Ze zal vier tot vijf maanden moeten revalideren" IB

22 februari 2018

06u17

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel heeft bij haar zware valpartij in de afdaling van de olympische combiné de voorste kruisbanden, de mediale band en de buitenste meniscus van haar linkerknie gescheurd. "Ze moet na de operatie vier tot vijf maanden revalideren, maar er zal geen blijvende schade zijn", verduidelijkt Johan Bellemans, hoofd van de medische staf van Team Belgium in Pyeongchang.

De 20-jarige Vanreusel werd na haar crash overgebracht naar een gespecialiseerd ziekenhuis omdat er volgens Bellemans "even paniek was". "Bij zwaar gekwetsten treedt een speciaal evacuatieplan in werking. Kim is daarop overgebracht naar een level one traumacentrum, een ziekenhuis op weg naar Seoel waarvoor we zo'n 100 km moesten rijden", legt hij uit. "De scans waren al snel vrij geruststellend. Uiteindelijk valt het wel mee. Er zijn geen breuken. De knie is volledig gestabiliseerd. Kim kreeg een speciale brace aangemeten en is inmiddels al opnieuw op haar kamer in het olympisch dorp. Ze hoeft niet gerepatrieerd te worden en kan maandag gewoon met de rest van de selectie naar België terugkeren."

Na haar thuiskomst wacht de onfortuinlijke skiester binnen de twee weken een operatie. "De komende dagen moet ze haar knie wat laten rusten", legt Bellemans uit. Volgens de teamdokter stelt Kim Vanreusel het gezien de omstandigheden vrij goed. "Ze is al wat over de schok heen. Haar papa was ook de hele tijd bij haar. Hij heeft de val zien gebeuren."De combiné was voor Kim Vanreusel het vijfde en laatste nummer op deze Olympische Winterspelen. In de slalom werd ze 39e, in de reuzenslalom en super-G telkens 40e en in de afdaling 30e.