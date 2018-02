Vanreusel maakt lelijke val in afdaling combiné: "Kim heeft complex knieletsel en moet bij terugkeer onder het mes" IB

22 februari 2018

06u17

Bron: Belga 0 Olympische Spelen Kim Vanreusel is deze nacht op de Olympische Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang tijdens de afdaling in de combiné lelijk ten val gekomen. Onze landgenote kreeg ter plekke verzorging en werd vervolgens afgevoerd. Het is voorlopig afwachten hoe het met de skiester is gesteld.

"De onderzoeken zijn aan de gang. Onze medische staf is ter plaatse", laat BOIC-woordvoerder Luc Rampaer in een eerste reactie weten. Vanreusel werd na haar crash op de piste van het Jeongseon Alpine Centre minutenlang ter plaatse verzorgd. Daarna werd ze afgevoerd naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in traumaletsels na valpartijen op skipistes.

De combiné was voor de 20-jarige Vanreusel het vijfde en laatste nummer op deze Olympische Winterspelen. In de slalom werd ze 39ste, in de reuzenslalom en super-G telkens 40ste en in de afdaling 30ste.

De Amerikaanse Lindsey Vonn kwam bij de afdaling als eerste over de meet in 1:39.37 en hield de Noorse Ragnhild Mowinckel (op 0.74) achter zich. De Zwitserse Michelle Gisin (op 0.77) vervolledigde het podium. Later op de dag volgt met de slalom het tweede deel van de combiné.

"Kim heeft een complex knieletsel opgelopen"

Volgens de eerste onderzoeken heeft Vanreusel een ernstige blessure aan de linkerknie opgelopen. Eens ze opnieuw in België is, wacht haar een operatie.

"Kim heeft een complex multi ligamentair letsel aan de linkerknie", zo bevestigt BOIC-woordvoerder Luc Rampaer. "Wanneer ze opnieuw in België is, zal ze geopereerd moeten worden."

Vanreusel kwam donderdag zwaar ten val op de piste van het Jeongseon Alpine Centre. De 20-jarige Antwerpse, een olympische debutante, werd minutenlang ter plaatse verzorgd alvorens ze met een slee werd afgevoerd. Daarna werd de onfortuinlijke skiester overgebracht naar een ziekenhuis dat gespecialiseerd is in traumaletsels na valpartijen op skipistes. Daar ondergaat ze momenteel nog bijkomende onderzoeken.